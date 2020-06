Verfeinern Sie Ihr Retail Management mit der passenden MDE-Hardware und Software

Wenn Sie viel Warenbewegung in Ihrer Filiale oder Lager haben, ist es ratsam, jede Bewegung digital zu erfassen, um genau zu wissen, wann welche Ware wo ist. Am besten hat sich dafür die Barcode-Erfassung bewährt, für die Sie zwei Dinge brauchen: MDE-Hardware für die mobile Datenerfassung und eine Software für die Verarbeitung der Daten. Beides will gut ausgewählt sein.

Hardware für mobile Datenerfassung

Für die Hardware empfehlen wir leichte Geräte, die bei Ihren Mitarbeitern keine Arbeitsermüdung aufkommen lassen. Gerade bei häufigem Scan-Einsatz ist es wichtig, dass die MDE-Geräte ergonomisch sind und einen Scanner haben, der durch einfachen Tastendruck auslöst und auch mäßig gedruckte Barcodes erkennt. Gleichzeitig muss das MDE-Gerät robust sein und den manchmal hektischen Abläufen standhalten.

Die folgenden vier Geräte erfüllen diese Bedingungen und mehr:

Zebra TC20

Honeywell EDA51

Data Logic Memor 10

Data Logic Memor 20

Alle vier MDE-Geräte gibt es als Full-Touch Ausführung mit Android als Betriebssystem, während das Zebra TC20 eine zusätzliche Version mit Tasten hat. Die Android-Oberfläche hat den großen Vorteil, dass die Mitarbeiter das Geräte intuitiv bedienen können, da Darstellung und Funktionsweise stark an herkömmliche Smartphones angelehnt und somit bekannt sind.

Wenn Sie wissen möchten, welches Gerät am besten zu Ihnen passt, schauen Sie entweder auf unserer Webseite nach oder rufen uns gleich an.

Einsatzbereiche

Die genannten vier Geräte eignen sich für Transport, Lager und insbesondere für Retail Management. Egal ob in der Filiale, auf der Verkaufsfläche, am Point of Sale oder am Wareneingang, mit den richtigen MDE-Geräten erfassen Sie Daten einfach und schnell – auch die schwer zugängliche Ware hinten im obersten Regal.

Softwarelösung für Retail Management

Wenn Sie das passende MDE-Gerät mit unserer Software kombinieren, haben Sie eine zeitsparende Komplettlösung, um Ihre Artikel im Einzelhandel oder Großhandel zu verwalten. Wir haben bereits viele Projekte im Retail Management erfolgreich durchgeführt und kennen die besonderen Ansprüche an die Logistik im Verkauf.

COSYS Software deckt alles ab: angefangen bei den umfangreichen Artikel-Stammdaten mit Preisen, Artikelmerkmalen und MHDs über das Filialmanagement bis hin zu automatisierten Nachbestellungen. Je nachdem, welche Warenbewegung eine bessere Steuerung braucht, wählen Sie das passende Modul, in etwa für Artikelauskunft, Filialtausch oder Bestandsauskunft.

Erfahren Sie hier mehr über unsere Lösung für Retail Management: https://www.cosys.de/retail-management-software

