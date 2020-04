Vergleichsrechner für Versicherungsmakler

Marciniak Online Service bietet individuelle Vergleichsrechner für Versicherungen an, die Versicherungsmakler in ihre Webseiten integrieren können. Im Gegensatz zu Standard-Vergleichsrechnern, bei denen der Vergleich, die Tarifdetails und oftmals das Kundenverwaltungssystem, in dem die Anträge erfasst werden können, vorgegeben sind werden die Vergleiche nach den Wünschen des Maklers gestaltet. In die Tarifvergleiche lassen sich zusätzliche Tarifmerkmale und Auswahlmöglichkeiten aufnehmen. So können bereits im Vergleich Details angezeigt werden, deren Anzeige in Standard-Vergleichen nicht möglich ist. Tarifdetails können individuell erfasst werden um die Kunden umfassend und transparent zu informieren. Der Makler ist nicht auf vorgegebene Punkte beschränkt, sondern kann nach belieben Vergleichspunkte aufnehmen. Ebenso transparent können Tarifbewertungen vorgenommen werden. Dem Kunden kann so nicht nur eine Bewertung der Tarife angezeigt werden, sondern es kann dargestellt werden, welche Kriterien in die Bewertung eingehen und wie diese gewichtet werden. Dadurch wird auch die jeweilige Bewertung eines Tarifes für den Kunden nachvollziehbar.

Die Tarifdaten können individuell erfasst werden, so dass neben Standard-Tarifen auch mit den Versicherern vereinbarte besondere Rabatte berücksichtigt werden können. Wenn der Makler neben dem üblichen Leistungsumfang einer Versicherung auch zusätzliche Leistungsumfänge anbieten möchte, können bei den individuellen Vergleichsrechnern auch die Tarife für die zusätzlichen Leistungsumfänge erfasst werden, so dass gegenüber Standard-Vergleichen umfassendere Angebote möglich sind.

Der Versicherungsmakler kann sich durch die individuellen Vergleiche von den vielfach vorhandenen, identischen Vergleichsrechnern seiner Mitbewerbern abheben und sich so einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die Vergleichsrechner können in einfache HTML-Seiten ebenso integriert werden wie in CMS-Systeme, z.b. WordPress oder Joomla.