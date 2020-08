Verifort Capital schließt langfristigen Mietvertrag mit der Stadt Offenbach

Der Immobilienfondsmanager Verifort Capital hat mit der Stadt Offenbach einen langfristigen, bis zum Jahr 2040 datierten, Mietvertrag für 5.100?m? Bürofläche im Haus der Wirtschaft in Offenbach geschlossen. Das 1998 gebaute Gebäude befindet sich in der Offenbacher Innenstadt am Platz der Deutschen Einheit in direkter Nachbarschaft zum Rathaus und verfügt insgesamt auf 15 Stockwerken über rund 23.750 m? Bürofläche.

?Die Stadt Offenbach ist ein verlässlicher Mietpartner mit einer sehr guten Bonität?, sagt Frank M. Huber, CEO von Verifort Capital. ?Entsprechend freuen wir uns, die Stadt als Mieter für diese Büroflächen gewonnen zu haben. Die langfristige Vermietung unterstreicht die Wertbeständigkeit der Objekte in unseren Fonds.?

Thomas Heidelberger, COO von Verifort Capital, ergänzt: ?Durch die unmittelbare Nähe des Hauses der Wirtschaft zum Offenbacher Rathaus und die gute innerstädtische Lage sind die Flächen für eine Nutzung durch städtische und öffentliche Einrichtungen natürlich ideal.? Bei den konkreten Nutzern der vermieteten Büroflächen handelt es sich um die Kita-Verwaltung und das Jugendamt Offenbach.

Der Mietvertrag wurde bereits im Juli 2019 abgeschlossen und beinhaltet weitere Optionsflächen. Vor der Übergabe am 1. Mai 2020 wurden die Büroflächen modernisiert und durch Ausbau- und Anpassungsarbeiten für die beiden Nutzer umgebaut. So wurden beispielsweise das Raumkonzept und die IT-Infrastruktur an die Mieter-Anforderungen angepasst.

Die Verifort Capital Gruppe ist ein Immobilien- und Beteiligungsunternehmen mit Standorten in Berlin, Düsseldorf, Offenbach, Frankfurt (Oder) und Hauptsitz in Tübingen. Der Fonds- und Asset-Manager ist auf die Bewirtschaftung und den Handel von Gewerbeimmobilien spezialisiert. Verifort Capital steht mit seinem Investmentansatz für Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit. Mit rund 18.000 privaten Kapitalanlegern gehört das Unternehmen in Deutschland zu einem der führenden Anbieter im Segment Alternativer Investmentfonds (AIF).

Verifort Capital investiert über seine Fonds hauptsächlich in Gewerbeimmobilien, die aufgrund von Sondersituationen über Wertsteigerungspotenziale verfügen. Verifort Capital erwirbt solche Immobilien, restrukturiert sie und bringt die Objekte anschließend erfolgreich zurück an den Markt. Langfristige Kooperationen mit renommierten Partnern sowie ein erfahrenes Asset Management zählen dabei zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren des Unternehmens.