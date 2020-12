„Verlässlichkeit ist unser Trumpf“ Kabel Eins setzt 2020 Zeichen mit starken Formaten und behauptet Top-5-Platz (FOTO)

Erfolgreiche Eigenproduktionen, führender Live-Factual-Sender und die stärksten Spielfilm-Quoten seit zwölf Jahren. Nach einem Rekordsommer schließt Kabel Eins das Jahr 2020 mit 5,0 Prozent Marktanteil ab.

„Auch wenn uns im Herbst der Quoten-Wind ungemütlich ins Gesicht geblasen hat, sind wir gut durch dieses außergewöhnliche Jahr gekommen“, sagt Senderchef Marc Rasmus . „Wir sind unserer Positionierung und Zuschauernähe treu und damit auch erfolgreich geblieben. Verlässlichkeit ist unser Trumpf – mit starken Eigenproduktionen, beliebten Kultfilm-Klassikern und zeitlosen Krimi-Serien. Diesen Weg werden wir auch 2021 konsequent fortsetzen. Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit sind in einer immer komplexeren und unsichereren Welt wichtiger denn je, erst recht für eine Medienmarke. Mit diesem Programmversprechen, frischem Factual Entertainment und innovativen Digitalprojekten gehen wir bestens vorbereitet ins neue Jahr.“

Fünf Dinge, die man über das Kabel Eins-Jahr 2020 wissen sollte:

Top 5. Kabel Eins behauptet sich mit seinem Jahresmarktanteil als fünftstärkste Kraft im deutschen Privatfernsehen.

Eigenproduktionen erfolgreich ausgebaut. Die eigenproduzierten Formate am Vorabend und in der Prime Time liefern Bestwerte in Serie. Allen voran Peter Giesel: Seine „Achtung Abzocke“-Sendungen laufen in diesem Jahr erfolgreicher denn je. Mit „Yes we camp!“ legt auch eine neue Eigenproduktion aus der Kabel Eins-Schmiede eine sehr gelungene Premiere hin – Fortsetzung folgt.

Lokal, live, relevant. Mit „Notaufnahme Live“ baut Kabel Eins seine Vorreiter-Rolle im Live-Factual weiter aus und gibt dem medizinischen Personal eine gebührende Bühne – unverfälscht, aktuell und schon bevor sie zu Helden in der Corona-Krise wurden.

Digitales Wachstum. Die YouTube-Channels von Kabel Eins steigern sich im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent. Die organische Reichweite auf Facebook wächst um satte 168 Prozent. Und der Sender feiert mit den „Trecker Babes“ eine erfolgreiche Premiere des ersten digitalen Spin-Offs.

Nachwuchs-Star. Kabel Eins Doku setzt seine phänomenale Entwicklung fort. Der Sender markiert seit seinem Start 2016 jedes Jahr eine neue Bestmarke und überspringt im Rekordtempo die 1-Prozent-Hürde.

