Vernetzte digitale Lösungen für den öffentlichen Sektor

Das Kempener Beratungsunternehmen develogment setzt sein dynamisches Wachstum fort. Mit dem neuen Bereich citylinxx soll künftig auch die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung weiter vorangebracht werden. Neben einer wegweisenden Technologie zur Prozessautomatisierung profitieren Kommunen und öffentliche Einrichtungen von einem ganzheitlichen Beratungsansatz.

Die Idee zu citylinxx entstand während des ersten Lockdowns. Um die Corona-Pandemie zu beherrschen, wurde mit Praktikern eine digitale Workflow-Lösung entwickelt, die alle Beteiligten von den Verdachtsfällen über die Gesundheitsämter, Testzentren, Ärzte und Labore bis hin zu den Kontaktpersonen medienbruchfrei vernetzt. ?Basis ist die wegweisende Technologie der Firma develogment zur Prozessautomatisierung, durch die in der Corona-Pandemie Reaktionszeiten maximal reduziert werden können.

?Wir unterstützen den digitalen Wandel in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen ganzheitlich und integrativ. Ich freue mich sehr, mit Frau Schulze-Hulitz eine ausgewiesene Expertin zur Digitalisierung im öffentlichen Sektor bei uns an Bord zu haben?, so Sven Vogel, einer der beiden Geschäftsführer und Firmengründer der develogment.

Der Bereich citylinxx wird von Elisabeth Schulze-Hulitz geleitet, die ihre umfassende Expertise in der prozess- und beteiligungsorientierten Modernisierung und Digitalisierung öffentlicher Verwaltungen und Betriebe einbringt. Als Head of citylinxx versteht sie Digitalisierung als Chance für den öffentlichen Sektor, das Zusammenspiel neu zu gestalten – verwaltungsintern, zur Politik, zu den Bürgern und Unternehmen. Dafür ist es wichtig, Digitalisierungskompetenz professionell mit Veränderungsmanagement, Organisationsentwicklung und Verwaltungsmanagement zu verbinden.

citylinxx ist auf die besonderen Anforderungen des öffentlichen Sektors zugeschnitten. Anspruch ist es, einfach zu digitalisieren. Deshalb verbindet die ganzheitliche, integrative Lösung zur Prozessautomatisierung alle erforderlichen Komponenten. Vom Fachverfahren über Dokumenten-Management-System und E-Akte bis hin zu digitalen Bürgerservices werden alle Bausteine systematisch und unter Vermeidung von Medienbrüchen miteinander vernetzt. So können die gesetzlichen Anforderungen für E-Government und Onlinezugang einfach umgesetzt werden.

Die develogment GmbH & Co. KG ist ein international tätiges Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Prozessautomatisierung. Im Jahre 2017 gegründet, beschäftigt das Unternehmen bereits rund 40 Mitarbeitende. Der Hauptsitz ist in Kempen am Niederrhein. Mit einer Niederlassung in Obernburg am Main ist develogment auch im Rhein-Main-Gebiet vertreten. Die Unternehmensgründer Sven Vogel und Jens Kokon waren über viele Jahre in Leitungsfunktionen bei international tätigen Logistikkonzernen. Die von develogment entwickelte Lösung zur Prozessautomatisierung hat ihren Ursprung in der Logistik-IT. Sie kann von allen Profit- und Non-Profit-Organisationen genutzt werden ? unabhängig von der Größe und Branche.

Weitere Informationen finden Sie unter www.develogment.com