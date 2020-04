Versöhnte Welt – Wie wir Jesu Tod “für uns” verstehen können

Das Buch “Versöhnte Welt” von Klaus-Dieter Straßburg ist Teil der Reihe “Christsein verstehen”. In diesen Büchern widmet sich der Autor essentiellen Fragen des Glaubens. Im ersten Teil des Werkes lautet der zentrale Diskussionsansatz: Musste Gottes Sohn am Kreuz sterben, damit die Welt mit Gott versöhnt sein kann? Straßburg erklärt, warum Gottes Liebe und sein Leiden nicht zu trennen sind. Denn Gott setzt sich der menschlichen Gottlosigkeit aus, indem er den Menschen ihr Leben lässt. Dies bringt wiederum für ihn selbst Leiden mit sich. So hatte auch Gottes Liebe zu seinen Geschöpfen den Preis des Leidens und Sterbens. Denn die Kreuzigung Jesu war natürlich nicht Gottes Wille in dem Sinn, dass er es sich wünschte.

Der zweite Teil des Buches beantwortet unter anderem folgende Fragen: Was ist Sünde? Was bedeutet es, dass Jesus stellvertretend für uns starb? Was ist Freiheit und was macht uns frei? Was folgt aus Jesu Tod für die christliche Ethik? Was bedeutet es, wenn Christen behaupten, dass sich allein in Jesus Christus die Versöhnung der Welt ereignet hat? Den Abschluss des Textes bildet ein Glossar theologischer Fachbegriffe sowie ein Sachregister zur Verstehenshilfe für theologische Laien.

Der Autor Dr. Klaus-Dieter Straßburg studierte Theologie in Göttingen und Tübingen. Er arbeitete als Gemeindepfarrer in Siegen und Bünde. Seit 2015 ist er in der Evangelischen Erwachsenenbildung tätig und schreibt als Autor und Blogger. Ziel seiner Arbeit ist die praxisnahe und konkrete Veranschaulichung von Glaubensfragen.

