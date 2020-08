Versandoptimierung durch Echtzeitanbindung an Spediteure&KEP-Dienstleister

Ein effizientes Warehouse Management und ein schneller, transparenter Lieferservice sind Voraussetzung für zufriedene Kunden. SAP? EWM stellt umfangreiche Funktionen für Lagerprozesse bereit und gehört zu den leistungsfähigsten Standardsoftwaresystemen für die Lagerverwaltung und Lagersteuerung weltweit ? doch sind der Durchführung von Echtzeit-Carrier-Prozessen innerhalb von SAP? EWM auch Grenzen gesetzt.

Mithilfe der SAP-integrierten Shipping-Lösung ShipEWM wird eine vollständige End-to-end-Transparenz ermöglicht. Die starke Konnektivität im Transport- und Versandwesen unterstützt zudem die Transformation des Versandprozesses: Verarbeitungszeiten können verringert, Versandkosten gespart und die Anzahl der Sendungen pro Tag erhöht werden.

Wie der Lieferservice auf eine zukunftssichere Basis gestellt und von den mehr als 250 vorgefertigten Schnittstellen ? von amazon bis UPS ? der nahtlos SAP-integrierten Lösung profitiert werden kann, präsentieren die SAP-Experten von MEHRWERK im Live Webinar “Smart Shipping direkt aus SAP? EWM ? Schneller versenden. Live tracken. Versandkosten sparen.” am 03. September 2020. Interessenten/innen können sich hier kostenfrei registrieren: [Informationen & Registrierung zum Live Webinar]

