Verschwörungsdenken frisst Verschwörungstheorien – ein satirischer Beelzebub

Die Leser erfahren in “Die Verschwörungslüge”, wie man Menschen dazu bringt, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten: Indem man sie von der Verleugnung und Verschwörungstheorien abbringt. Moralische Ermahnungen helfen vielerorts jedoch nicht. Der neue Ansatz: Sich die Faszination des Verschwörungsdenkens zunutze machen, um die Verschwörungstheorien zu demontieren.

Was spricht dafür, dass die Verschwörungstheoretiker von Regierungsseite gedungen wurden?

Wenn man laut dem Autor Peta Panta die Argumentationsmuster der Verschwörungstheoretiker auf sie selbst anwendet, zeigt sich, dass sie optimale Kandidaten für die Rekrutierung durch offizielle Stellen sind. Diese Indikatoren lassen sich bei allen einschlägigen Corona Verschwörungsansätzen nachweisen.

Wer mag das lesen und davon profitieren?

Zunächst einmal natürlich alle, die sich an satirischer Ironiesierung von irrationalen Weltgegebenheiten erfreuen, aber auch jene, die sich in argumentativer Auseinandersetzung mit Anhängern von Verschwörungstheorien befinden. Denn am Schluss ergeben sich (minus mal minus gibt plus) ernst zu nehmende Kritikmerkmale von Verschwörungstheorien, die einen Durchblick in Bezug auf deren Aufbau und Wirksamkeit verschaffen – und so zu einer Ablösung vom Verschwörungsdenken führen (können).

Wer ist Peta Panta?

Das Pseudonym eines Tucholsky-Fans, der sich im Schnittbereich zwischen Argumentationstheorie, Psychologie und Literatur(-wissenschaft) bewegt und hofft, mit dem satirischen Zugriff etwas bewegen zu können (delectare et?).

