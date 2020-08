Versenkbarer FOLD! von ELEMENT ONE gewinnt European Product Design Award 2020

Produktdesign soll dazu beitragen, Probleme des Alltags praktisch zu lösen, das tägliche Leben zu verbessern und gleichzeitig zu verschönern. Um Wertschätzung für die Bemühungen talentierter internationaler Produktdesigner zu fördern, wurde der? European Product Design Award ins Leben gerufen. In diesem Jahr haben die Mitglieder der Jury unter anderem die Entwicklungsleistung von ELEMENT ONE gewürdigt, die mit dem FOLD! einen versenkbaren Monitor herausgebracht haben, der nach dem Ausfahren als elegantes Tablet über dem Tisch schwebt.

Motivation für die Entwicklung des stylischen FOLD! war, wirkliche Interaktion und Bedienung wie beim Tablet zu ermöglichen. Während im Tisch versenkbare Monitore bei allen Features im Allgemeinen ein statisches und in seiner Funktionalität begrenztes Element bleiben, besticht der schwebende FOLD! durch futuristisches Design gepaart mit allen nur vorstellbaren techischen Features. ?Die Idee war, das Beste aus allen Welten zu verbinden?, so Thorsten Nees, Geschäftsführer der ELEMENT ONE Multimedia GmbH.

Hauchdünn aus Aluminium und Glas spricht der Monitor alle Sinne an. Im ausgefahrenen Zustand kann er wie ein Tablett in bequemer Bedienposition verwendet werden ? mit? individuell einstellbarem Winkel für beste Sicht. Mit 17,3″ ist der FOLD! größer als ein herkömmliches Tablet und bietet eine wesentlich komfortableres Sichtfeld. Monitor und Schnittstellen sind so konzipiert, dass sie einfach in den Tisch eingebaut und an jeden Computer angeschlossen werden können.

Features und Funktionen des FOLD! im Überblick

in Möbel integrierbarer 17,3″-Touch-Monitor

wartungsfreie, nahezu lautlose elektronische Hubmechanik zum Ein-/Ausfahren des Displays

automatischer Displayneigung 15? – 90?

Monitor aus gefrästem Aluminium, Silber eloxiert, 2 mm entspiegelte Glasscheibe

Mechanik aus Aluminium eloxiert, Edelstahl, Halterrahmen und Verschlussklappe aus Edelstahl gebürstet

LED-beleuchtetes TFT-Display, HDCP-kompatibel, IPS, Helligkeit 300 cd/m?, Kontrast 700:1, Auflösung 1920 x 1080 Full HD, 262,144 Farben

HDMI-Schnittstelle

Fernbedienung über TCP/IP (Ethernet) oder Kontaktschalter (9-pin dSub)

Low-Noise- und LowEnergy-Design

Zur Auszeichnung: https://www.productdesignaward.eu/winners/epda/2020/10134/

Die Gründung der ELEMENT ONE Multimedia GmbH im Jahr 2002 basiert auf der Idee, Flachbildschirme vollkommen beweglich in Einrichtungen zu integrieren. Daraus ist eine Manufaktur entstanden, die innovative Monitor-Systeme zur interaktiven Kommunikation eingebaut in Mobiliar entwickelt und produziert. Zudem gehören heute digitale Informationsschilder sowie Mikrofonlifter zum Produktprogramm. Das Hightech-Unternehmen aus dem badischen Kuppenheim verbindet Audiovisuelle Medientechnik und anspruchsvolles Design zu individuellen Kommunikationssystemen. ELEMENT ONE ist weltweit präsent und bietet durch ein Fachhändlernetz einen hohen Service.

Mit zukunftsweisenden Innovationen – Made in Germany – positioniert sich ELEMENT ONE zu den Marktführern im Bereich integrierbarer Flachbildschirme. Ausgerichtet auf die Raumsituationen und speziellen Einsatzbereiche entwickelt ein Team von Spezialisten intelligente Medien- und AV-Konzepte. In enger Zusammenarbeit mit renommierten Möbelmarken, wie Haworth, Wilkhahn, Walter Knoll, Holzmedia, Thonet, entstehen designorientierte Anwendungslösungen in langlebiger Funktionalität und höchster Qualität. Für Konferenz- und Schulungsräume, Empfangs- und Präsentationsbereiche, Verkauf- und Beratungsplätze sowie Einkaufszentren.

Zahlreiche patentierte Systemlösungen sind die Grundlagen der erfolgreichen Unternehmensstrategie. Ebenso ist die konsequente Qualitätssicherung der Produktionsprozesse ein maßgebender Erfolgsfaktor. Insbesondere die zertifizierte Qualität und Langlebigkeit zeichnet die Produktwelt von ELEMENT ONE aus. Darüber hinaus ist die Schadstofffreiheit aller Modelle durch die strikte Einhaltung der ROHS Richtlinie gewährleistet.

Weitere Informationen unter www.element-one.de