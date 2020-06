Versicherungen und die Digitalisierung: TIMETOACT GROUP informiert in Webinaren

Zwei weitere Infoveranstaltungen stehen bei ?Digital Insights Delivered?, der Webinarreihe für Versicherer der TIMETOACT GROUP, im Juni an: Am 23.6. geht es darum, wie sich VAIT Anforderungen für das Identitäten-/Berechtigungsmanagement schnell & modular umsetzen lassen; das Webinar am 25.6. widmet sich den Dimensionen der Gesamttransformation auf dem Weg zum kognitiven Versicherungsunternehmen.

In den versicherungsaufsichtlichen Anforderungen präzisiert die BaFin die Anforderungen an die IT. Alle Versicherungsunternehmen müssen diesen Herausforderungen angemessen, transparent und wohldokumentiert begegnen. Damit einhergehend ist eine Vielzahl von Anforderungen an das Identitäten-/Berechtigungsmanagement zu erfüllen. Was dies konkret bedeutet und weshalb es dazu u.a. moderner Access Governance Werkzeuge bedarf, erklären Kerstin Gießer und Carsten Hufnagel von der TIMEOTACT GROUP am 23.6.2020 von 15:00-16:00 Uhr. Beleuchtet werden alle Themenfelder der VAIT mit Auswirkungen auf das Identitätenmanagement. Die Teilnehmenden lernen, welche fachliche und technische Maßnahmen sie ergreifen müssen, um für die VAIT-Anforderungen gerüstet zu sein und wie Identity Access Governance & Privileged Access Management schnell und modular bei der Umsetzung hilft.

Anmeldung unter https://register.gotowebinar.com/register/463740326566868239.

Um das kognitive Versicherungsunternehmen und Dimensionen der Gesamttransformation geht es am 25.6.2020 (15:00-16:00 Uhr). Unter dem Titel ?Cognitive Enterprise? hat das Institute for Business Value der IBM im Jahr 2019 einen einheitlichen Gesamtrahmen beschrieben, der die Transformation der Unternehmen hin zu ?Cognitive Enterprises? beschreibt. Im Rahmen des Webinars werden dieser Rahmen und seine spezifische Ausgestaltung für die Versicherungsindustrie vorgestellt. Dabei werden neben der Fortschreibung von bewährten Konzepten wie des ?Versicherungsbetriebs der Zukunft? (VBZ) auch neue Strukturelemente wie ?Business Plattformen? vorgestellt und mit ihrem Technologiebezug diskutiert. Speaker ist Dr. Jürgen Huschens, seit mehr als zehn Jahren Industry Technical Leader der IBM für die europäische Versicherungsindustrie und IBM Distinguished Engineer.

Anmeldung unter https://register.gotowebinar.com/register/5210832301466540559.