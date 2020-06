Versicherungscheck | Mehr Schutz für weniger Geld

Haushalte in Deutschland verfügen über jede Menge Versicherungen. Vier von fünf Haushalten haben dabei einen veralteten Tarif, der nicht dem aktuellen Stand entspricht. ?Versicherungen werden gerne abgeschlossen und dann über viele Jahre ungeprüft abgeheftet?, so André Perko, Geschäftsführer des Frankfurter Versicherungsmakler FINANCEDOOR GmbH. Ein regelmäßiger Versicherungscheck kann dabei viele hundert Euro an Versicherungsprämie einsparen oder die Leistung deutlich erhöhen. Der Wettbewerb der Versicherungsgesellschaften führt in der Regel zu Leistungsverbesserungen in den Bedingungen. Diese Verbesserungen werden, insbesondere bei länger bestehenden Verträgen, nicht automatisch für Altverträge übernommen. Aufgrund veränderter Kalkulationen und des Konkurrenzdrucks sinken in vielen Sparten auch die Prämien. Das eigene KFZ muss regelmäßig zum TÜV, das ist gesetzlich vorgeschrieben, aber wie sieht es mit den Versicherungsverträgen aus? Hier gibt es keine Pflicht zur regelmäßigen Inspektion oder eines Versicherungschecks. ?Verschenktes Geld, was sinnvoller investiert werden kann?, rät André Perko, ?es ist sinnvoll bestehende Verträge alle paar Jahre zu überprüfen, die Inhalte auf den aktuellen Stand zu bringen und persönliche Veränderungen zu erfassen?. Eine Versicherungsvergleich bringt oft große Prämienunterschiede zum Vorschein, Beiträge liegen oft vier bis fünfmal über dem günstigsten Angebot.

Es ist wichtig sich eine professionelle Begleitung für einen Check zu besorgen, denn ein Vergleich über diverse Onlineportale berücksichtigt die Haushaltssituation oftmals nur ungenügend. Die Details spielen bei vielen Versicherungsverträgen eine große Rolle. Zum Teil gibt es viele Hundert Leistungspunkte in einer einzigen Versicherungssparte. Wer glaubt, ein Vergleichsportal liefert hier mit drei bis vier Klicks das optimale Ergebnis, liegt falsch. Die Versicherungsmakler der FINANCEDOOR GmbH prüfen sein 17 Jahren Versicherungsordner von privaten Haushalten und sind geübt in der Analyse und Optimierung von Versicherungen. ?Der Bedarf an Versicherungen wird oft falsch eingeschätzt?, meint Geschäftsführer André Perko. ?Es gibt viel Überflüssiges, und meist zu wenig existenziell Wichtiges, wie zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung?. Das Einsparpotenzial ist groß, allerdings gibt es natürlich auf dem Weg zu einem vorteilhaften Versicherungscheck auch Hindernisse. Viele Verbraucher befassen sich nur ungern mit dem Thema und scheuen einen Kontakt zu einem Versicherungsfachmann. Dies liegt zu einem am Thema selbst und aber auch an dem zum Teil schlechten Image der Versicherungsbranche. Zahlreiche Heerscharen an Versicherungsvermittlern wurden in den letzten Jahrzehnten mit zum Teil nur mangelhafter Ausbildung auf die Verbraucher losgelassen. Ein Umstand der mittlerweile durch eine Reform der Ausbildung und Zulassung von Versicherungsvermittlern behoben wurde. Es sind geordnete Vermögensverhältnisse, die Zuverlässigkeit und eine Fachausbildung bei den Industrie- und Handelskammern zu belegen, bevor man Versicherungen vermitteln darf. Dennoch gibt es unterschiedliche Bezugsquellen für Versicherungen und einen Versicherungscheck. Es gibt gebundene Vermittler an eine oder nur wenige Gesellschaften, die sogenannten Agenten oder Versicherungsvertreter. Der Versicherungsberater oder Versicherungsmakler ist ein ungebundener Versicherungsvermittler und kann aus der Breite des Marktes beraten und vermitteln. Gerade für einen unabhängigen Vergleich sollten die beiden Letztgenannten die Anlaufstelle sein. Verbraucherzentralen beraten auch zu Versicherungen, vermitteln können Sie diese aber nicht. Zusätzlich haften Verbraucherschützer auch nicht für einen erteilten Rat, und müssen auch keine Qualifikation beweisen oder vorhalten. Ein qualifizierter Versicherungsfachmann der einer Haftung für den erteilten Rat unterliegt ist deshalb für einen Versicherungscheck zu empfehlen.