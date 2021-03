Verstärkung im INA Team

Auch zu Corona Zeiten konnte die InA gGmbH das Team stetig weiter ausbauen

Die Maßnahmen der InA gGmbH, haben eine neue Entwicklungsstufe in ihrer Durchführung und Umsetzung erreicht. Obgleich auch weiterhin, im Rahmen der außerschulischen Bildung, unter strenger Einhaltung von Corona Richtlinien, Präsenzunterricht möglich ist, hat die InA gGmbH sich für den Ausbau des Hybridmodels entschieden. ?Zum Schutze der Kunden und zum Schutze der Mitarbeiter*innen, werden die Projekte hauptsächlich digital weitergeführt, was auch zur Coronabekämpfung für den Odenwaldkreis beiträgt.?, so der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und zweiter Kreisbeigeordnete, Michael Vetter.

Dafür bedarf es flexibles und professionelles Personal. Bereits im November 2020 mussten offene Stellen nachbesetzt werden und dabei wurde bereits sehr früh darauf geachtet, dass die Anforderungen an die Mitarbeitenden der InA gGmbH einen hohen digitalen Touch haben. ?Die Suche war nicht einfach, hat sich aber gelohnt. Wir konnten unser bereits sehr gutes Team um weitere Kollegen*innen ergänzen, die sich sehr schnell in die Flexibilität und innovative Kraft der InA gGmbH einfinden werden.? sagte Siegfried Eberle, Geschäftsführer der InA gGmbH.

Mit Herrn Gundolf Luchs, einem Profi mit jahrelanger Erfahrung aus der Arbeitsvermittlung und Personalleasing konnte das Team Bewerbercenter nachhaltig verstärkt werden. Mit diesem Zugang können die Teilnehmenden noch stärker im Bestreben der beruflichen Integration unterstützt werden. Frau Waltraud Ludwig, die durch die Pandemie ihre Profession als sozialpädagogische Fachkraft und Coach nach vielen Jahren bei einem Mitbewerber aus der Bergstraße aufgeben musste, findet bei der InA gGmbH in den Maßnahmen QuoVadis und im Bewerbercenter eine neue Herausforderung.

Ein weiterer Gewinn stellt Frau Anna van Daalen dar, die als Sozialpädagogin die fachliche und menschliche Kompetenz der InA gGmbH anwachsen lässt. Frau Van Daalen übernahm die Maßnahme WorkOn und gehört ebenfalls in das Team der EU-Bürger. ?Ein Spagat, ja, damit

gewinnen wir in mehreren Maßnahmen an weiterer Kompetenz?, so der Geschäftsführer der InA gGmbH.

Das Team der InA gGmbH ist interkulturell aufgestellt, hat eine schöne Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern und berücksichtigt auch den Altersmix. Diese Personalpolitik ermöglicht es der InA gGmbH, sich auf nahezu alle Belange im Umgang mit den Teilnehmenden einstellen zu können. ?Die InA zeigt täglich, dass Digitalisierung und baldigem Renteneintritt nichts im Wege stehen. Bei der InA geht man häufig nicht für immer ? wenn ein Bedarf entsteht, so ruft man erfahrene und verdiente Mitarbeiter auch aus dem Ruhestand zurück. Dieses Verhalten gefällt mir sehr, da es die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern zeigt.?, kann Herr Vetter, bezogen auf die Reaktivierung von Herrn Günter Kubot feststellen. Herr Kubot übernimmt nahtlos die zuvor von Ihm betreute Maßnahme WorkOn – nur diesmal in Teilzeit, mit einem Bein in der Rente bleibend.

Der zeitlich gesehen, letzte Zugang konnte mit Herrn Karol Piotrowski umgesetzt werden. Herr Piotrowski unterstützt das Team Bewerbercenter und MinA. Er ist Günterfürster, trainiert die Fußballjugend und kann, wie nahezu alle Mitarbeiter*innen der InA auf einen pädagogischen Background zurückgreifen. Seine Kompetenzen aus der Berufsbildung können daher in den Projekten der InA sehr gut eingesetzt werden.

Alle Maßnahmen und Projekte der InA gGmbH werden im Auftrag des KJCs im Rahmen von Inhouse Vergabe durchgeführt. Die InA steht mit dem KJC in einer engen und konstruktiven Partnerschaft, aus der sowohl gemeinsame kreative Maßnahmenangebote als auch sinnvolle Finanzierungen hervorgehen.

Maßnahmen-Interessenten können sich gerne direkt an die InA unter 06062 / 70 451 oder via E-Mail: ina-bewerbercenter@ina-odw.de wenden. Pressefoto