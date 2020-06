Verteilte Haus- und Gebäudetechnik zentral überwachen

In der Haus- und Gebäudetechnik werden Status- und Fehlermeldungen über I/O Kontakte signalisiert. Vorhandene Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Klimaanlage melden über I/O Kontakte den aktuellen Betriebszustand. Neben Wartungsmeldungen, werden über die an den Anlagen vorhandenen I/O Schaltkontakte, auch wichtige Fehler- und Störungsmeldungen übertragen. Diese wichtigen Statusmeldungen müssen zuverlässig an die Gebäudemanagementsoftware und auch an die zuständigen Facility Manager und Techniker übermittelt werden. Nicht auszudenken was passiert, wenn die Kälte- und Klimatechnik in unternehmenswichtigen Räumen und Anlagen unbemerkt ausfällt.

Wichtige Technik- und Serverräume müssen permanent klimatisiert werden. Werden die dort vorhandenen IT-System nicht ausreichend gekühlt, drohen teure Hardwareschäden. Fällt ein unternehmenswichtiger Server hitzebedingt aus, können die Mitarbeiter nicht mehr arbeiten. Gerade in Zeiten des Covid 19 Virus sind die Mitarbeiter im Home Office dringend auf funktionierende Remote Desktop Verbindungen angewiesen.

I/O Kontakte über Netzwerk oder Internet kontrollieren

Der Anbieter von TCP/IP basierter Mess- und Überwachungstechnik, die Münsteraner Firma Didactum Security GmbH, bietet praxisbewährte Lösungen zur Ethernet-Anbindung von I/O Kontakten an. Bereits mit dem Topseller Monitoring System 100 der Marke Didactum, können bis zu 4 Meldekontakte von im Gebäude vorhandener Energieversorgungs- und Netzersatzanlagen, Notstromdiesel, USV-, Lüftungs- oder Klimaanlagen zuverlässig überwacht werden. Diese I/O Kontakte, auch potentialfreie Kontakte genannt, werden vom Didactum Monitoring System 100 in Echtzeit überwacht. Durch den Anschluss einer optional lieferbaren Erweiterungseinheit, können bis zu 64 weitere Störmelde-Kontakte rund um die Uhr über das TCP/IP-Netzwerk oder Internet fernüberwacht werden.

Es ist von Vorteil, dass das Monitoring System 100 unabhängig von weiterer Hard- oder Software arbeitet. Der Zugriff auf die deutsche Benutzerschnittstelle erfolgt ganz einfach über den Webbrowser des Smartphones, Tablets, PCs oder Laptop. Jeder am Überwachungsgerät angeschlossene potentialfreie Kontakt wird über den Webbrowser konfiguriert. Es kann jedem I/O Kontakt im Webinterface eine individuelle Bezeichnung zugewiesen werden (z.B. Störmelder Klimagerät usw.). Danach legt der Anwender fest, wie der Normalzustand des Schaltkontakts / Relaiskontakts ist (normal offen / normal geschlossen).

Sofortige Benachrichtigung und Alarmierung bei Problemen

Störungen der am Monitoring System 100 angeschlossenen Anlagen und Systeme der Haus- und Gebäudetechnik, werden in Form von E-Mail und / oder SMS (via LTE- / GSM-Modem bzw. E-Mail to SMS-Gateway) an das Facility Management oder an den externen Dienstleister weitergeleitet. Der Inhalt der Benachrichtigung beziehungsweise des Alarms kann individuell festgelegt werden. Sofern eine SNMP kompatible Gebäudemanagement-Software eingesetzt wird, kann das Ethernet-basierte Monitoring System 100 die Meldungen auch in Form von SNMP-Traps übertragen.

Integrierte Relais können manuell oder regelbasierend geschaltet werden, so dass beispielsweise eine redundante Kälte- oder Klimaanlage ferngeschaltet wird. Gleichzeitig werden alle Schaltzustände der Störmeldekontakte in der deutschsprachigen Webschnittstelle übersichtlich dargestellt. In der Eventlog Datenbank werden alle eingetretenen Ereignisse, inklusive Datums- und Uhrzeitangabe, protokolliert.

Weitere wichtige Informationen zum wichtigen Thema Ethernetanbindung von Anlagen und Systemen der Haus- und Gebäudetechnik werden unter https://www.didactum-security.com angeboten. Firmen und Behörden können die praxiserprobte Mess- und Überwachungstechnik bequem auf Rechnung bestellen (Bonitätsprüfung vorbehalten).