Viadesk startet europaweites

Viadesk Digital Workplace Solutions, Anbieter von Social Intranet- und E-Learning-Software, gibt die Einführung des Viadesk Partnerprogramms bekannt. Mit diesem neuen Programm können Partner ihr Angebot durch Produkte und Dienstleistungen von Viadesk erweitern und den Kunden eine Auswahl an Partnerschaftsmöglichkeiten anbieten. Das Partnerprogramm ist speziell darauf ausgerichtet, das Wachstum und den Kundenerfolg von Wiederverkäufern und Beratern zu beschleunigen.

Verschiedene Arten von Partnerschaften möglich

Viadesk ist auf der Suche nach Partnern in den Benelux-Ländern und der DACH-Region, die ihre Kunden bei Herausforderungen im Bereich Digitalisierungsprozesse, Change Management, E-Learning, interne Kommunikation, Wissensaustausch und Zusammenarbeit unterstützen. Das Partnerprogramm eignet sich besonders für digitale Agenturen, IT-Beratungsfirmen, Ausbilder, Schulungsorganisationen und Unternehmen, die Dienstleistungen oder Produkte im Bereich der internen Kommunikation anbieten. Das Viadesk-Partnerprogramm unterscheidet drei Arten von Partnern:

1. Reselling Partner übernehmen den Vorverkaufsprozess, sind für den Verkauf der Viadesk-Software verantwortlich und helfen den Kunden, unsere Tools in ihren digitalen Arbeitsplatz zu integrieren. Mit dem Wachstum der Verkaufsaktivitäten wächst auch die Provision.

2. Referral Partner verweisen den Kunden an Viadesk, die sich um den Rest des Auftrages kümmern. Damit schafft der Partner eine wiederkehrende Einnahmequelle, indem er Viadesk-Produkte bewirbt und verkauft.

3. Consulting Partner haben die Viadesk-Produkte als Standard in ihrem Software-Portfolio. Die Beratungsorganisationen bieten Dienstleistungen an, an denen Viadesk Digital Workplace Solutions beteiligt ist.

Beratung, Schulung und Support

Viadesk unterstützt seine Partner auf allen Ebenen mit Produktschulungen, Vorverkaufsunterstützung, gemeinsamen Marketingaktivitäten, Beratung, Implementierung und Helpdesk-Service. “Wir glauben, dass die besten Lösungen durch Zusammenarbeit entstehen”, sagt Mujibor de Graaf, CEO und Gründer von Viadesk. “Deshalb haben wir ein Programm geschaffen, bei dem unsere Kunden optimal von der Expertise unserer Partner profitieren, während Viadesk sich auf die Entwicklung hochwertiger Softwareprodukte konzentriert. Mit unseren Partnern, Wiederverkäufern und Beratern im In- und Ausland können wir die Qualität und den Service, für die wir bekannt sind, noch besser liefern”.

Verbessern Sie die Leistung von Usern und Organisationen

Gemeinsam mit seinen Partnern bietet Viadesk Dienstleistungen und Produkte an, die die Leistung von Usern und Organisationen verbessern. Aufgrund der zunehmenden Globalisierung und Digitalisierung ist es wichtig, sich mit dieser Entwicklung flexibel zu bewegen. So auch den Mitarbeitern den Zugang zu den von ihnen benötigten Tools und Dienstleistungen zu ermöglichen.

Mujibor de Graaf: “Dieses Programm bietet unseren Partnern die Möglichkeit, neben einem zusätzlichen Einkommen eine solide Marktposition zu erreichen. Wir investieren immer so viel wie möglich in unsere Partner, unabhängig davon, ob sie unsere Produkte strukturell in ihr Angebot aufnehmen oder nur als Empfehlungspartner fungieren. Einige Partner konzentrieren sich hauptsächlich darauf, möglichst viele Interessenten zu finden und überlassen uns den weiteren Prozess bis hin zur Implementierung und Nachbetreuung. Andere entscheiden sich dafür, in den gesamten Prozess einbezogen zu werden, was es ihnen ermöglicht, “selbstständiger” zu sein. In jedem Fall bietet Viadesk ein interessantes Paket von Vergütungen und Provisionen an, das proportional zum Engagement und Aufwand des Partners steigt”.

Seit 1997 entwickelt Viadesk Digital Workplace Lösungen, die Unternehmen und ihre Mitarbeiter beim modernen Informationsaustausch unterstützen. Vom Social Intranet bis zum Learning Management System hat Viadesk die passenden Tools für Wissensmanagement und Zusammenarbeit im Online-Bereich. Mehr als 300.000 Beschäftigte in großen Organisationen, Kommunen, Verlagen und Unternehmen finden in einer benutzerfreundlichen und sicheren, nach ISO 27001 und NEN 7510 zertifizierten Umgebung Verbindungen zueinander.

Viadesk Digital Workplace Solutions begleitet Organisationen auf ihrem Weg zum digitalen Arbeitsplatz, der alle Mitarbeiter und Prozesse zusammenführt. Als europäischer Anbieter mit Sitz in Amsterdam und Köln, überzeugt Viadesk neben vielseitigen Funktionen und besonderer Nutzerfreundlichkeit vor allem mit Sicherheit und Kundennähe. Als Software-as-a-Service Lösungen sind die Tools sofort einsatzbereit, werden dabei aber ständig weiterentwickelt. Damit sind sie zukunftssicher einsetzbar und unterstützen digitale Zusammenarbeit langfristig.

Mehr über Viadesk: www.viadesk.de / www.coursepath.de