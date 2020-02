VICO und research tools kooperieren für neue Social Media-Studienreihe

VICO Research & Consulting GmbH und research tools kooperieren für die gemeinsame Erstellung einer neuen Social Media-Studienreihe. Beide im Raum Stuttgart ansässigen Unternehmen verfügen seit vielen Jahren über Erfahrung. VICO zählt zu den ersten Social Media Monitoring-Unternehmen weltweit und generiert seit 2004 Daten aus dem Social Web. research tools, der Spezialist für Marketinganalyse, blickt seit 2005 auf inzwischen über 600 veröffentlichte Marketingstudien in vielen verschiedenen Branchen zurück.

Die Erfahrung von research tools in der Konzeption von Marketingstudien wird durch die Datenbeschaffung von VICO bereichert. Die in Kooperation erstellte Studienreihe soll diversen Branchen nützliche Marketinginformationen an die Hand geben. Jeweils bis zu 100 im Social Web aktive Anbieter werden auf den vier Plattformen Facebook, Instagram, Twitter und YouTube erfasst und deren Auftritte analysiert. Die ersten beiden Studien behandeln die Branchen Energieanbieter und Krankenkassen.