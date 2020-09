Victory Square liefert Unternehmens-Update bezüglich der hervorragenden Performance seiner Portfolio-Unternehmen



– Victory Square (VST) baut, erwirbt und investiert in vielversprechende Start-ups und stellt dann die Führungsstrukturen und Ressourcen bereit, die für ein schnelles Wachstum erforderlich sind.

– Mehr als 20 Portfolio-Unternehmen, Eckpfeiler der künftigen Wirtschaftsentwicklung: Digital Health und Diagnostik, künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Augmented und Virtual Reality (AR und VR), Internet der Dinge (IOT), Cybersicherheit, Blockchain und mehr.

– VST hat das Quartal mit einer starken Bilanz mit $1.683.991 in Barmitteln und Barmitteläquivalenten abgeschlossen. Das Unternehmen hat auch Zugang zu einer Wandelanleihe in Höhe von $10.000.000 für Betriebs- und Wachstumskapital.

Vancouver, British Columbia, 17. September 2020 – Victory Square Technologies Inc. (Victory Square oder das Unternehmen) (CSE:VST) (OTC:VSQTF) (FWB:6F6) entwickelt und investiert in Spitzentechnologie, die die 4. Industrielle Revolution gestaltet. Das Unternehmen hat heute ein Unternehmens-Update über die hervorragende Performance seiner Portfolio-Unternehmen gegeben.

In der ersten Hälfte des Jahres 2020 haben die Portfolio-Unternehmen von VST bedeutende Meilensteine in Bezug auf Ertragswachstum, Produktentwicklung und Kundenakquise erreicht.

Unser Unternehmen wurde gegründet, um Investoren eine günstige Einstiegsmöglichkeit in die nächste Generation von Einhorn-Technologie-Unternehmen zu bieten, bevor sie Einhörner geworden sind, erklärte der CEO von Victory Square Technologies, Shafin Diamond Tejani. Dies ist heute genauso eine Priorität wie vor 20 Jahren. Während der Pandemie sind die großen Technologie-Unternehmen in die Höhe geschossen, so dass viele Investoren auf der Strecke blieben und sich darüber beklagten, dass sie bei Amazon, Facebook, Alphabet und anderen Technologiegiganten nicht früher einsteigen konnten. Unsere Mission bleibt die Demokratisierung dieser Art von Zugang zum nächsten großen Ding der Technik.

Das Portfolio von Victory Square besteht aus Unternehmen, die die 4. Industrielle Revolution vorantreiben, also die grundlegende Veränderung der Gesellschaft durch vernetzte, digitale Technologien. Unsere Unternehmen sind nicht auf kurzfristige Projekte oder flüchtige Trends ausgerichtet. Mehr als 20 Portfolio-Unternehmen, die die Eckpfeiler der zukünftigen Wirtschaft darstellen: Digital Health und Diagnostik, künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Augmented und Virtual Reality (AR und VR), Internet der Dinge (IOT), Cybersicherheit, Blockchain und mehr. Die gegenwärtige Krise hat bereits viele der Branchen und Technologien, in die Victory Square investiert, validiert und beschleunigt.

Hier sind einige Highlights zu 15 unserer Portfolio-Unternehmen:

Victory Square Health Inc. (Markt: Digitale Gesundheit, Diagnostik)

VS Health wurde 2016 gegründet, um die Entwicklung individueller Medizin- und Technologielösungen zu beschleunigen, einschließlich diagnostischer Tests zur Unterstützung der Patientenversorgung und Verbesserung der Gesundheitsergebnisse. Sein erstes Produkt, der Leishmaniasis Rapid Test, wurde im Rahmen einer Partnerschaft mit der UFMG, der Bundesuniversität Minas Gerais, entwickelt. Safetest nutzte seine Fachkompetenz in diesem Bereich, um andere Tests auf Basis von Antikörpern sowie solide F&E-Pipelines mit Diagnosesätzen für Screening-Tests auf Hansen-Krankheit, Brucellose, HTLV und Blutproben zu entwickeln.

Highlights:

– Mit dem Safetest Covid-19-Test können die Benutzer überprüfen, ob sie derzeit mit Covid-19 infiziert sind, infiziert wurden oder noch nie infiziert waren.

– Victory Square Health hat von der US-FDA [Food and Drug Administration] die Erlaubnis erhalten, gemäß EUA [Europäische Umweltagentur] mit Marketing, Verkauf und Vertrieb des Safetest Covid-19-Antikörper-Elisa-Tests zu beginnen.

– Victory Square Health hat die Anvisa-Zulassung für Verkauf & Verwendung des Safetest Covid-19 Antikörper-Elisa-Tests für das Land Brasilien erhalten.

– Es ist das erste Unternehmen, das im Rahmen des Ideiagov-Programms, das von der Regierung des Bundesstaates São Paulo unterstützt wird, für sofortige Versuche und Anwendung im Bundesstaat zugelassen wurde.

– Victory Square Health hat von der zuständigen EU-Behörde Belgiens die CE-Zulassung für den Safetest Elisa-Antikörpertest zur Auslieferung, zum Verkauf und zur Anwendung in den 27 Ländern der Europäischen Union erhalten.

Immersive Tech (Sektor: VR/AR/MR [Mixed Reality])

Immersive Tech entwirft, programmiert, erstellt und installiert für einige der weltweit führenden Unternehmen faszinierende und fesselnde Erlebniswelten für eine Vielzahl von Zwecken wie Markenbindung, Umsatzgenerierung und Unternehmensschulungen. Durch eine Mischung aus Videospiel-Entwicklung, Themenpark-Technik und den neuesten VR/AR/MR-Technologien hat das Unternehmen ein Portfolio von globalen Marken aufgebaut.

Highlights:

– Kürzlich abgeschlossene neue Projekte mit drei großen multinationalen Unternehmen (Capital One, Bayer, BioMérieux).

– Hat die Kategorie 2019 Startup Canada High-Growth Entrepreneurship gewonnen.

– Ein faszinierendes neues Produkt präsentiert das ultimative 5D-Erlebnis, das zu 100 % portabel ist und dem Betreiber große Gewinne bringt. Tauchen Sie ein in ein vollständig immersives AR-Erlebnis ein, während sie als Gäste von sicheren Covid-19-Teams zu einem von über einem Dutzend kundenspezifischer AR-Erlebnisse transportiert werden: Touristenattraktionen, Halloween, das Dorf des Weihnachtsmanns, der Tempel des Verderbens, Peters Osterland, die Sahara, kommerzielle Veranstaltungen und Messen und viele mehr!

– Angestrebt wird eine direkte Auflistung bis Q4 2020/Q1 2021.

FansUnite Entertainment Inc. (Sektor: Sportwetten, eSport, Gaming)

FansUnite Entertainment Inc. (FansUnite) ist ein Unternehmen im Sport- und Unterhaltungssektor, das sich auf Technologien im Zusammenhang mit reguliertem und rechtmäßigem Online-Gaming in den Bereichen Sport, eSport und Kasino konzentriert. Zusätzlich zur Bereitstellung der zugrunde liegenden Technologie betreibt FansUnite mehrere wachsende B2C-Marken. FansUnite schafft Mehrwert durch den Erwerb und die Erweiterung seines Spiele-Portfolios mit wachstumsstarken Assets in neuen oder sich entwickelnden Märkten.

Highlights:

– Abschluss von zwei Finanzierungen in Höhe von insgesamt $8,3 Millionen, mit einer überzeichneten, von Canaccord Genuity vermittelten Privatplatzierung.

– Übernahme von Askott Entertainment, einer führenden Technologie-Plattform für eSport-Wetten.

– Übernahme von Mcbookie, einem in Großbritannien ansässigen Sportwettenanbieter, der seit seiner Gründung ein Wettvolumen von über $340 Millionen CAD generiert hat.

– Partnerschaft mit dem US-Unternehmen GameCo LLC, um die Askott-Technologie auf den US-Markt zu bringen.

CoPilot-Advisor (Sektor: Automatisierung, künstliche Intelligenz)

CoPilot Advisor nutzt modernste K.I.-Technologie, um Vertriebsteams dabei zu unterstützen, qualifizierte Interessenten über soziale Medien automatisch gezielt anzusprechen, Einzelgespräche zu initiieren und rechtzeitig Verkaufschancen zu erkennen, ohne dass Content-Marketing, Spam-E-Mails oder Werbung erforderlich sind.

Highlights:

– 150 % Wachstum in den letzten 12 Monaten.

– Zu den Kunden gehören: MassMutual, Merrill Lynch, UBS und New York Life und viele mehr.

– Finalist für die Technology Impact Awards 2019 für das Unternehmen des Jahres – Start-up-Erfolg.

V2 Games Inc. (Sektor: Mobile Gaming, eSport)

V2 Games ist ein Unternehmen, das sich auf sog. Royalty Investments in hochwertige Spielprojekte mit weltweit anerkanntem geistigem Eigentum konzentriert. Das Unternehmen generiert einen Cashflow, indem es Umsatzanteile aus anerkannten Spielprojekten streamt.

Highlights:

– Die Projekte umfassen: Pacific Rim: Breach Wars, Rune: Ragnarök, Men in Black und Hello Kitty.

– V2 Games entwickelte bereits früher das beliebte Handyspiel PAC-MAN Bounce, das über 20 Millionen Mal heruntergeladen wurde.

– Angestrebt wird eine direkte Aufnahme in die Liste bis Q4 2020/Q1 2021.

Taloflow.ai (Sektor: Cloud-Infrastruktur, Cloud-Verwaltung)

Taloflows Prognosemaschine zeigt die Kosten jedes Cloud-Prozesses in Echtzeit an. Es ist ein KI-Autopilot für die Verwaltung von Cloud-Ressourcen, der Unternehmen bis zu 40 % bei Amazon Web Services (AWS) einspart. Zu den Investoren gehören: Victory Square Technologies; Plug and Play Ventures; Scott Belsky, Venture Partner bei Benchmark; Ian Wong, Mitbegründer von Opendoor; David Tedman, Mitbegründer von Hootsuite und Invoke; Ross Wightman, Gründungsingenieur von Avigilon; und John Seely Brown, Co-Vorsitzender von Deloitte Edge.

Multapplied Networks (Sektor: SD-WAN)

Multapplied Networks Inc. entwickelt und vertreibt ein proprietäres Software-Definiertes Wide Area Network (SD-WAN), eine Plattform, die Cloud- und Managed Service Provider als White-Label in ihrer Infrastruktur betreiben, um die Sichtbarkeit und Kontrolle über die Endkundenerfahrungen ihrer gehosteten, verwalteten Anwendungen zu verbessern und die Kundenakquise, Kundenbindung und Marke zu fördern. Der monatlich wiederkehrende Umsatz ist seit dem Geschäftsjahr 2019 um 12 % gestiegen.

Shape Immersive (Sektor: Augmented Reality, 3D-E-Commerce)

Shape Immersive schafft die Wertschöpfungsebene der räumlichen Datenverarbeitung für die weltweit führenden Einzelhändler und E-Commerce-Marken. Unsere 3D-Handelslösung hilft unseren Kunden, mit 3D- und Augmented Reality-Technologie die Konversionsraten zu erhöhen, den Umsatz zu steigern und die Rücklaufquoten zu senken. Zu unseren Kunden gehören: Nike, Amazon, Lululemon, Disney, Intel, Red Bull, TED, Uniqlo.

Aspen Technologies (Sektor: Cybersicherheit)

Aspen leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung eines Konzepts für Cybersicherheit für die neue Homeoffice-Covid-19-Geschäftswelt. Aspen bietet Unternehmern und Geschäftsleuten die Möglichkeit, maximale Produktivität zu gewährleisten und gleichzeitig über die Cloud mit Kollegen, Partnern und Kunden zusammenzuarbeiten.

Grow Tech Labs (Sektor: Wissenschaftliche Pflanzenforschung)

GTL ist ein Unternehmen auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Pflanzenforschung, das sich auf die Forschung und Entwicklung von Cannabis und psychoaktiven Substanzen aus pflanzlichen Verbindungen und Pilzen sowie auf die Entwicklung von Hautpflegeprodukten aus pflanzlichen Derivaten konzentriert.

Covalent (Sektor: Fintech)

Kovalent ist im Begriff, ein großes Infrastrukturproblem zu lösen, das die Blockchain-Akzeptanz behindert. Die Lösung dieser Probleme wird den Zugang zu und die Akzeptanz von dezentralen Blockchain-Technologien für Unternehmen und Verbraucher exponentiell erhöhen.

Victory Square Entertainment (Sektor: Film, TV, digitale Inhalte)

VSE wurde gegründet, um die VST-Präsenz in Film, Fernsehen und anderen digitalen Inhalten zu stärken. VSE hat drei Hauptbereiche: Drehbuchentwicklung, Finanzierung und Produktion. Seit der Gründung hat VSE drei Filme finanziert und produziert, darunter Dragged Across the Concrete mit Mel Gibson und Vince Vaughn, What They Had mit der zweifachen Oscar-Preisträgerin Hillary Swank und The Opening Act mit Jimmy O. Yang, Cedric the Entertainer und Ken Jeong.

CloudAdvisors (Sektor: Versicherungstechnik)

CloudAdvisors ist eine der führenden InsurTech-Lösungen in Nordamerika, die die nächste Generation von betrieblichen Sozialleistungsberatern antreibt. CloudAdvisors verbinden Versicherungsberater mit Marktplatzdaten und den besten Tools auf einer sicheren digitalen Plattform für ein verbessertes Kundenerlebnis. Durch digitales Kundenmanagement, Einblicke auf Abruf, automatisiertes Reporting, Governance und Compliance schaffen CloudAdvisors einen zugänglichen und intelligenten Robo-Beratungsassistenten für eine bessere Versicherungsberatung.

Compression.AI (Sektor: Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen)

Zur Beschleunigung der digitalen Erfahrungen von Unternehmen nutzt Compression.AI seine proprietären neuronalen Netzwerke, um Komprimierungsalgorithmen auf jede einzelne Eingabe zuzuschneiden, was zu komprimierten Datengrößen von nur 10 % der Originaldaten führt. Dadurch können Unternehmen aus dem nicht-terrestrischen Bereich, der Landwirtschaft, dem Energiesektor und der verarbeitenden Industrie riesige Datenmengen schnell bewerten, prüfen und auf sie reagieren, um ihre geschäftliche Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

VS Digital Health Inc. (Sektor: Digital Health, Diagnostik-Vertrieb)

Eine 360-Grad-Gesundheitsfürsorge, die intelligente, verbundene Geräte, diagnostische Tests zu Hause, personalisierte digitale Anleitung und Überwachung, einen ganzjährigen, rund um die Uhr verfügbaren Zugang zu medizinischem Fachpersonal und Rezeptausgabe bietet. Die Mission des Unternehmens besteht darin, es Menschen mit chronischen Krankheiten zu erleichtern, gesünder zu bleiben. VS Digital Health hat ein exklusives Vertriebsrecht für alle diagnostischen Tests von Victory Square Health in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Indien, Malaysia und Indonesien.

Schließlich integriert VST eine starke ESG-Komponente (Environmental, Social and Corporate Governance) in seine gesamte Geschäftstätigkeit. Unser Portfolio hebt Unternehmer aus Minderheiten hervor, die von traditionellen Investoren, darunter viele aus Entwicklungsländern, oft übersehen werden. Wir haben auch den ausdrücklichen philanthropischen Auftrag, gefährdete Jugendliche bei der Sicherung des Zugangs zu Bildung, Wohnraum mit medizinischer Betreuung und zu nahrhaften Lebensmitteln zu unterstützen. Im Laufe der Jahre hat VST mehr als 10.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet und dabei geholfen, mehr als $88 Millionen zur Unterstützung dieser Anliegen zu sammeln.

Victory Square wird die Aktionäre weiterhin über alle wichtigen Fortschritte der Portfolio-Unternehmen durch kommende Pressemitteilungen und die offizielle Website des Unternehmens auf dem Laufenden halten.

Konsultieren Sie VictorySquare.com und registrieren Sie sich für den offiziellen Newsletter von VST unter www.VictorySquare.com/newsletter.

Haftungsausschluss:

Das Unternehmen behauptet weder explizit noch implizit, dass das Produkt in der Lage ist, COVID-19 (oder SARS-2-Coronavirus) zu bekämpfen, zu heilen oder einzudämmen.

Für das Board of Directors

Shafin Diamond Tejani

Chief Executive Officer

Victory Square Technologies

Besuchen Sie VictorySquare.com und abonnieren Sie den offiziellen VST-Newsletter unter www.VictorySquare.com/newsletter.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Ansprechpartner für Anleger – Alex Tzilios

E-Mail: alexandros@victorysquare.com

Tel.: 778-867-0482

Ansprechpartner für Medien – Howard Blank, Director

E-Mail: howard@victorysquare.com

Tel.: 604-928-6066

ÜBER VICTORY SQUARE TECHNOLOGIES INC.

Victory Square (VST) gründet, übernimmt und investiert in vielversprechende Start-ups und stellt dann die Führungsqualitäten und Ressourcen bereit, die für ein rasches Wachstum erforderlich sind. Das Ergebnis: rasche Skalierung und Monetarisierung mit einer soliden Erfolgsbilanz bei börsennotierten und privaten Unternehmen.

Die Stärke von VST ist die Spitzentechnologie, die die vierte industrielle Revolution prägt. Unser Portfolio besteht aus 20 globalen Unternehmen, die KI, VR/AR und Blockchain nutzen, um so unterschiedliche Sektoren wie Fintech, Versicherung, Gesundheit und Glücksspiel zu revolutionieren.

Was wir bei Start-ups anders machen

VST ist mehr als nur ein weiterer Investor. Mit echter Leidenschaft setzen wir uns dafür ein, dass jedes Unternehmen in unserem Portfolio Erfolg hat. Unser Geheimrezept beginnt mit der Auswahl von Start-ups, die echte Lösungen und nicht nur Ideen haben. Wir bringen Sie mit erfahrenen Talenten in den Bereichen Produkte, Technik, Kundenakquise und mehr zusammen. Dann lassen wir Sie das tun, was Sie am besten können – gestalten, innovieren und revolutionieren. In 24 bis 36 Monaten werden Sie skalieren und bereit sein zu monetisieren.

Was wir bei Investoren anders machen

VST ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver (Kanada), das an der Canadian Securities Exchange (VST), der Börse Frankfurt (6F6) und der OTCQX (VSQTF) notiert.

Für Investoren bieten wir einen frühzeitigen Zugang zu den nächsten Einhörnern – noch bevor sie Einhörner sind.

Unser Portfolio stellt eine einzigartig liquide und sichere Möglichkeit für Investoren dar, Zugang zu den neuesten Spitzentechnologien zu erhalten. Da wir uns auf marktreife Lösungen konzentrieren, die sich rasch skalieren lassen, sind wir in der Lage, starke und stabile Renditen zu erzielen und gleichzeitig die aufstrebenden globalen Trends mit beträchtlichem Potenzial zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.victorysquare.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf die Aussichten der Geschäftstätigkeit von Victory Square beziehen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der zukünftigen Leistungen, der Ausführung der Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von Victory Square und seinen verbundenen Tochtergesellschaften, einschließlich Victory Square Health Inc., und andere Faktoren, die sich unserer Kontrolle entziehen. Solchen zukunftsgerichteten Aussagen können ohne Einschränkung Wörter wie glaubt, erwartet, antizipiert, schätzt, beabsichtigt, plant, fährt fort, projiziert, Potenzial, möglich, erwägt, bestrebt sein, Ziel oder ähnliche Ausdrücke vorausgehen, folgen oder sie können solche Begriffe enthalten. Außerdem verwenden sie möglicherweise Verben im Futur oder Konditional wie kann, könnte, wird, sollte oder würde oder können anderweitig durch grammatikalischen Aufbau, Formulierungen oder Kontext als zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet sein. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten – sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten wichtigen Erwartungen und Annahmen, die vom Management von Victory Square getroffen wurden. Obwohl Victory Square der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese verlassen, da Victory Square keine Gewähr dafür geben kann, dass sie sich als korrekt erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen Aussagen in Betracht gezogenen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Victory Square lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sei sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!