Video: Der Architekt – gibt es den wirklich-

Was genau macht eigentlich ein Softwarearchitekt? Nicht jeder, der im Bereich Softwareentwicklung tätig ist, hat ein klares Bild davon, wie viel Softwarearchitektur in modernen IT-Awnwendungen steckt.

All jenen, denen das so geht, erklärt Jochen Mader in diesem JUGH-Talk, wo überall Softwarearchitektur zum Tragen kommt – und räumt so ganz nebenbei mit den üblichen Vorurteilen auf.

https://www.micromata.de/blog/community/der-architekt-gibt-es-den-wirklich/

Zur Java User Group Hessen:

Die?Java User Group Hessen (JUGH)?ist Teil des internationalen Netzwerkes von Java Communities, die sich der weltweiten Verbreitung von Java-Know-how verschrieben haben. Im Sommer 2009 wurde sie von Entwicklern der Micromata GmbH ins Leben gerufen und kann seither auf eine ganze Reihe spannender Workshops und Vorträge zum Thema Java zurückblicken. Die JUGH trifft sich einmal im Monat (in der Regel immer am letzten Donnerstag) in Kassel. Eine Voranmeldung ist meistens nicht nötig, der Eintritt ist frei.

