Video-Guide für den Börsenhandel: Trading Academy 2.0

XTB erweitert seinen Ausbildungsbereich und bietet mit der Trading Academy 2.0 ab sofort einen umfangreichen Videokurs an. In zwölf Videos bereitet Sie Top-Coach Wieland Arlt systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor.

Ob Anfänger oder Fortgeschrittene ? Bei dem Videokurs lernen Sie das Trading von den Basics bis hin zur Expertenebene. Aufgeteilt in drei Level mit jeweils vier Modulen erwarten Sie die verschiedensten Bereiche zum Thema. Vermeiden Sie die typischen Trading-Fehler und erfahren Sie, wie erfolgreiche Trader handeln.

Level 1: Zu Beginn lernen Sie, welche Instrumente Sie handeln können und was dabei zu beachten ist. Herr Arlt führt Sie zudem in die charttechnische Analyse ein und erläutert Trends, Unterstützungen und Widerstände.

Level 2: Wichtig ist, das Risiko zu begrenzen und seine Chancen zu nutzen. Welche Trading-Strategien gibt es? Wie erkenne ich mit Chartformationen die Umkehrpunkte?

Level 3: Finden Sie die besten Hilfsmittel in der Charttechnik und lernen Sie Strategien für Seitwärtsmärkte kennen.

In über 400 Minuten vom Trading-Plan bis zur Trading-Praxis: Zur Trading Academy 2.0

X-Trade Brokers (XTB) ist ein führendes europäisches Brokerhaus, das sich durch seine langjährige Erfahrung, individuellen Service und wegweisende Technologie auszeichnet. XTB ist international als Anbieter von Handels- und Anlageprodukten, Dienstleistungen und Technologie-Lösungen tätig, spezialisiert auf die OTC-Märkte (Over-The-Counter) mit einem besonderen Fokus auf CFDs (Kursdifferenzkontrakte, die Investitionsprodukte sind, deren Ergebnisse mit den Änderungen in den Preisen und Werten der zugrunde liegenden Instrumente und Anlagen verbunden sind).

Seit 2005 operiert XTB als FinTech. Die rasante Wachstumsgeschichte führte 2016 zum Börsengang und machte XTB zum 4. größten Forex und CFD Broker weltweit, der öffentlich gelistet ist. Mit fast 500 Mitarbeitern betreut die XTB-Gruppe weltweit über 150.000 Kunden in insgesamt 19 Ländern (davon 12 Niederlassungen).

Als Spezialist im Börsenhandel und Online Trading ermöglicht XTB seinen Kunden mithilfe modernster Handelsplattformen den direkten Zugang zu den globalen Kapitalmärkten, um Produkte wie CFDs auf Devisen (Forex), Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETF und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs handeln zu können.

“Unser Ziel ist es, Kunden durch leistungsstarke Technologie, erstklassigen Service, persönliche Ansprechpartner und Experten sowie erstklassige Ausbildungsmöglichkeiten bestmöglich zu unterstützen, um jederzeit und nachhaltig einen erfolgreichen Handel zu ermöglichen. Darüber hinaus bieten wir allen Kunden stets individuelle Lösungen, aktuelle Analysen und umfangreiche Materialien”, so XTB.

Das Brokerhaus handelt dabei nach der europäischen Finanzrichtlinie MiFID II und unterliegt je nach Standort den jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörden. XTB Deutschland ist registriert bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).