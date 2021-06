Videobakers – die Experten für einzigartige Erklärvideos

Erklärvideos sind informativ, unterhaltsam und bieten in weniger als zwei Minuten einen großen Mehrwert. Insbesondere für junge oder mittelständische Unternehmen lohnt sich die Nutzung solcher bewegten Bilder als effektives und attraktives Marketing Instrument oder auch als Mittel für die interne Kommunikation. Denn, wie Studien immer wieder belegen: Videos bleiben länger im Gedächtnis, erhöhen die Verweildauer auf Webseiten und regen zum Kauf der darin präsentierten Produkte an.

Das junge, im Jahr 2019 gegründete Unternehmen Videobakers hat sich binnen kürzester Zeit als Experte auf diesem Gebiet erwiesen.

Videobakers erstellt animierte und einzigartige Videos, die trotz der nachweislich kurzen Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer für eine nachhaltige Informationsvermittlung und -verankerung dieser sorgen. Mit Hilfe von ansprechenden Illustrationen und Animationen, Typographie und einer professionellen Tonqualität werden hier selbst hochkomplexe Themen in wenigen Minuten erklärt. Denn: das menschliche Gehirn verarbeitet bewegte Bilder rund 60.000 Mal schneller als einen Schrifttext.

Doch nicht nur das, denn auch im Bereich der Suchmaschinenoptimierung (SEO) erweist sich die Webseiteneinbindung von Videomaterial als durchaus ratsam. Landing Pages werden mit Videos besser gerankt, zudem geben über 80% der User an länger auf einer Webseite mit Video zu verweilen.

So unbestritten die Vorteile von Erklärvideos sind, so vielseitig sind auch die potenziellen Einsatzgebiete dieser. Videobakers hat in der Vergangenheit zahlreiche Erklärvideos für namenhafte Kunden zu den unterschiedlichsten Themen und Zielen erstellt. In vielen Fällen wurde ein Produkt oder eine Dienstleistung präsentiert oder das Video als modernes Kommunikationsmittel genutzt, um das Firmenimage zu stärken. Aber auch viele Recruiting- oder Onboarding-Maßnahmen lassen sich mit Hilfe von einem bewegten Bild erfolgreicher und zielgerichteter umsetzen. Ein weiteres beliebtes Einsatzgebiet der Videolösungen stellen vermeintlich komplexe, technische Erklärungen oder Anleitungen dar. So kann beispielsweise eine neue Software oder die Funktion einer neuen App mit Hilfe eines animierten Videos in kürzester Zeit erklärt werden. Während die wenigsten aller Mitarbeiter gerne ellenlange Anleitungen lesen, ist die Bereitschaft sich ein kurzes Video anzusehen deutlich höher. Aber auch im Bereich der Wissensvermittlung, wie beispielsweise für interne Schulungen, erweist sich der Einsatz von Erklärvideos nicht nur als effektiv, sondern auch als motivationsfördernd.



Abgestimmt auf Ihre ganz individuellen Bedürfnisse, bietet Videobakers insgesamt drei verschiedene Preis- und Qualitätssegmente: beginnend mit Budget-Videos mit Whiteboard-Animation ab 1.500 €, über Premium-Videos mit 2D-Animation ab 1.900 € bis hin zum hochwertigsten Enterprise Modell ab 2.800 €. Junge und mittelständische Unternehmen findet dort passend zum jeweiligen Budget die richtige Lösung.

Die Experten von Videobakers stehen den Unternehmen dabei zu jedem Zeitpunkt der Produktion mit einem persönlichen Ansprechpartner zur Seite. Durch fein abgestimmte Prozesse und einem Team aus erfahrenen Experten ersteht so in nur wenigen Wochen ein einzigartiges Erklärvideo. Die Videoexperten binden ihre Kunden durch eine kinderleichte Möglichkeit zur Feedbackäußerung in jeden Meilenstein der Videoproduktion mit ein: von der Erstellung des Skriptes, über Storyboard, Voice Over, Illustration bis hin zur finalen Animation. So wird in einem persönlichen Gespräch und über ein Kick-Off Formular zunächst ermittelt, wo die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Kunden liegen und wie das Video denn am Ende idealerweise aussehen soll. Wenn diese Fragen geklärt sind, kommen im zweiten Schritt die Skriptautoren zum Einsatz und versprachlichen die Videoidee. Das Skript wird dabei Wort für Wort als Tonspur für das Video übernommen und dient auch als Grundlage für etwaige Untertitel. Daraufhin wird das so genannte Storyboard erstellt, das eine zeichnerische Version des Drehbuchs bzw. die Visualisierung Ihrer Idee darstellt. Es lässt sich als Skizze für die spätere Illustration verstehen. Nachdem sich der Kunde für einen passenden und professionellen Sprecher entschieden hat, wird ihm dieser das Drehbuch als Tonspur in perfekter Tonstudioqualität aufnehmen. Der vierte Schritt der Videoproduktion stellt die Illustration dar. Hierbei werden die einzelnen Videoelemente optisch dargestellt, allerdings noch ohne Bewegung und ohne Ton. Im finalen Meilenstein werden dann alle Bausteine des Videos zu einem animierten Bewegtbild mit Tonspur zusammengefügt.

So werden Videos realisiert, die im Kopf bleiben und ihrem Unternehmen zu mehr Erfolg verhelfen!