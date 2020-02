Videos Highlights Spielwarenmesse 2020

(Mynewsdesk) Die Spielwarenmesse 2020 ist vorbei doch wir haben für Sie tolle Highlights festgehalten. Davon gab es auf der Spielwarenmesse einige. Ob 140 Jahre Steiff, die neue Wildlife Spielewelt von Schleich oder 123 Aqua von Playmobil, das mit dem ToyAward ausgezeichnet. Freuen Sie sich auf viele spannende Videos zu neuen Spielwaren aller Art.

Spielwarenmesse 2020: Spannende NeuheitenWie immer war es schwer, auf der Spielwarenmesse eine Auswahl an Produkten zu finden. Das liegt aber nicht an einem Mangel an Angeboten ? im Gegenteil. Bei mehr als einer Million Produkten, ist es nicht leicht, welche Spielzeuge, Kuscheltiere oder andere Highlights man auswählen soll. Wir haben uns der Herausforderung gestellt und hoffen unsere Auswahl findet auch Ihre Begeisterung.

Unsere Videos zur Spielwarenmesse 2020 finden Sie auf:https://www.messe.tv/2020/spielwarenmesse

Videos zu Spielwaren: Vom Teddy bis zu Modellbahn * Carrera: Paw Patrol Autorennbahn /

* Duo Schreib & Spiel: Augmented Reality App

* Geomag: Magnetische Bausteine aus Recycling-Plastik

* Goki: Ritterburg Kugelbahn (ToyAward Gewinner)

* Hansa Creation: Realitätsnahe Stofftiere

* Hubelino: Dach Bausteine / Kugelbahn Elemente

* LGB: Modellbau Zahnradlok Furka Bergstrecke

* Märklin: 30 Jahre Händlerinitiative ? Vectron Lok

* Noch: Modell-Landschaftsbau mit Sound

* Playmobil: 123 Aqua (ToyAward Gewinner) / Novelmore Ritterburg / EverDreamerz

* Ravensburger: Kugelbahn Gravitrax Pro

* Revell: Peppa Pig Plüsch RC Auto

* Schleich: 85 Jahre Schleich ? goldener Löwe / Wildlife Spielewelt

* Steiff: 140 Jahre Steiff / Hansel Teddybär aus Hanfmaterial

* Tipp-Kick: Tischfußball Klassiker

Diese und viele weitere Spielwaren wurden für Kinder aller Altersgruppen entwickelt. Sicher werden einige in diesem Jahr den Einzug in die Kinderzimmer schaffen.

