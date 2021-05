Vielfältige Industrie Panel-PCs mit Windows 10 IoT ab sofort verfügbar

Mit neuen Industrie Panel-PCs der Lumina? Reihe bietet InoNet ab sofort hochwertige und robuste Panel-PCs in verschiedenen Größen und Ausführungen für Industrie-Anwendungen an.

Die neuen Modelle der Lumina? Produktserie decken Displaygrößen von 15-24 Zoll sowie unterschiedliche Leistungsanforderungen ab und sind somit für diverse Umgebungs- und Anwendungsbedingungen geeignet. Mit vorinstalliertem Windows 10 IoT LTSC sind die Systeme sofort einsatzbereit und ermöglichen dank intuitiver Bedienung zuverlässiges Monitoring und effiziente Maschinen- und Anlagensteuerung. Die lüfterlosen Panel-PCs überzeugen durch flache (Full-HD) TFT LCD Displays mit projiziert-kapazitivem Multi-Touch sowie einem robustem Gehäuse mit Aluminiumlegierung. Von energieeffizient bis extrem leistungsstark bietet der InoNet Onlineshop unterschiedliche Modelle, die je nach gewünschter Leistungsstärke mit Intel? Pentium? oder Intel? Core? i5 ausgestattet sind. Lumina?-Panel PCs sind für den ausfallsicheren Dauerbetrieb in rauen Umgebungen ausgelegt. Sie halten sowohl extremen Betriebstemperaturen (0-50?C) als auch Vibrationen bis zu 5~500Hz 2Grms mit SSD stand und sind mit IP65 frontseitig vor Staub/Schmutz und Wasser geschützt. Eine Vielzahl unterschiedlicher Schnittstellen, darunter RS-232, RS-232/422/485, USB 3.0, 2.0, HDMI, ggfls. Audioausgang, sowie Erweiterungsslots zum Einsatz einer Mini PCIe und VESA-Montage, ermöglichen je nach Anforderungen einen vielseitigen Einsatz.

Die Serie umfasst insgesamt sechs neue Modelle:

Value Line (mit Intel? Pentium? CPU und WXGA-Auflösung):

Lumina?-PPC-3150SW-MART (15.6?)

Lumina?-PPC-3180SW-MART (18.5?)

Professional Line (mit Intel? Core? i5 CPU und FHD-Auflösung):

Lumina?-PPC-3151SW-MART (15.6?)

Lumina?-PPC-3181SW-MART (18.5?)

Lumina?-PPC-3211SW-MART (21.5?)

Lumina?-PPC-3241SW-MART (23.8?)

Sie sind auf der Suche nach leistungsstarken Panel-PCs?

Die neuen Panel-PCs der Lumina? Reihe sind ab sofort im Online-Shop von InoNet mit einer Lieferzeit von 5-10 Werktagen erhältlich. Als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine (HMI) eignen sie sich optimal für den Industrie-Einsatz.

Zu den Panel-PCs

Die InoNet Computer GmbH ist Entwickler und Hersteller von robusten Industrie-PCs, die genau auf die Anforderungen ihrer Kunden zugeschnitten sind. Zum Portfolio des 1998 gegründeten Unternehmens gehören flexibel konfigurierbare 19″ Rackmount PCs, kompakte und leistungsstarke Embedded-Systeme sowie Panel PCs und Displays in allen Größen, um die Steuerung von Maschinen und Anlagen in unterschiedlichen Branchen zu ermöglichen.

Dank ihres starken Fokus auf Entwicklung und einer eigenen Fertigung am Unternehmenssitz in Taufkirchen bei München ist InoNet in der Lage, jedes System passgenau auf die jeweilige Kundenapplikation zuzuschneiden. Somit finden sich InoNet Industrie PCs überall dort, wo PC-Systeme unter höchsten Anforderungen an Leistung und Belastbarkeit im Dauereinsatz sind – in der Anlagenautomatisierung und Fertigung, Medizin, Digital Signage, industriellen Bildverarbeitung oder beim Einsatz im Fahrzeug.

Durch ein breites Portfolio an Rechnersystemen aller Leistungsklassen, Größen und Robustheit liefern InoNet Industrie-PCs die passende Computing-Lösung an jeder Stelle im Internet of Things-Ökosystem.