Vienna calling for SSLplus

Um ihre Kunden in Zukunft noch zielgerichteter unterstützen zu können, hat die Verschlüsselungsexpertin icertificate GmbH ein Standortbüro im österreichischen Wien eröffnet. “Der Markt für Verschlüsselungs- und Signaturprodukte in Österreich unterscheidet sich maßgeblich von deutschen Begebenheiten. Hier möchten wir punktgenau beraten können”, erklärt Georg Edeler, Geschäftsführer der icertificate GmbH, die Entscheidung für den weiteren Standort seiner Firma.

Bei der Wahl der Büroräumlichkeiten wurde ein hoher Grad an Vernetzung und Flexibilität angelegt. “Corona hat uns gelehrt, den Begriff `Büro? neu zu denken.?Das gesamte Office ist so eingerichtet, dass unsere Kollegen von zuhause aus arbeiten oder sich kurzfristig in Einzelbüros und Konferenzsäle am Standort inmitten von Wien einbuchen können.” beschreibt Edeler. “Auf diesem Wege lassen sich auch die Corona-Sicherheitskonzepte für unsere Räume perfekt umsetzen.”

Die Adresse des Büros lautet

?icertificate GmbH

Tuchlauben 7a

A-1010 Wien

?Telefonisch erreichbar sind die österreichischen Mitarbeiter von SSLplus unter?+43 (1) 25 300 25 194. Sind alle Kollegen im Gespräch, helfen aber auch die deutschen Kollegen aus dem Callcenter gerne mit aus.

Auch im Internet wird mit einer zusätzlichen Länderseite unter https://www.sslplus.at auf die Anforderungen der Alpenregion reagiert. “Hier werden wir mit zusätzlichen lokalen Produkten und Herstellern künftig einen Mehrwert offerieren können”, verspricht Edeler. Mehr Informationen unter https://www.sslplus.at.

Die icertificate GmbH ist ein führender Distributor für digitale Verschlüsselung und Signatur. Das Unternehmen bietet günstige Konditionen für namhafte SSL-Zertifikate, Emailsignatur-Zertifikate, Managed PKI, Elektronische Signaturen, Dokumentensignatur und Codse-Signing. Das heutige Angebot umfasst unter anderem Produkte von D-Trust, T-Systems, GeoTrust, Sectigo, Procilon, DigiCert, Thawte, GlobalSign, RapidSSL und AlphaSSL.