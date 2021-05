Vier Webinar-Reihen zu Corona-Tests in Unternehmen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg hat ihr Webinar-Angebot zu Corona-Tests in Unternehmen durch ein viertes Format ?Corona-Impfungen ? Antworten auf die häufigsten Fragen aus betrieblicher Sicht? ausgedehnt. ?Die Situation ist sehr dynamisch durch einerseits sinkende Inzidenzen und andererseits durch zunehmende Impf- und Testkapazitäten, so dass Unternehmen vor großen Herausforderungen stehen?, sagt Regina Rosenstock, Gesamtbereichsleiterin Unternehmensförderung der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Mit den unterschiedlichen Webinaren reagiert die IHK-Organisation darauf. Bundesweit haben die IHKs bislang bereits 13.500 Teilnehmer gezählt.

Beim Webinar ?Covid-19-Selbsttests im Unternehmen organisieren und durchführen? erhalten Teilnehmende einen Überblick über Rahmenbedingungen, entscheidende organisatorische Maßnahmen sowie Hinweise zur praktischen Umsetzung von Selbsttests in die betriebliche Praxis. Beim Webinar ?Coronatests in Unternehmen ? Was geht rechtlich, was nicht?? gibt es angesichts der teilweise noch unklaren Rechtslage Hilfestellungen im Umgang mit verschiedenen Test-Varianten. Beim Webinar ?Corona-Selbsttests im Unternehmen begleiten? geht es Hilfestellung für Unternehmen bei den Selbsttests von Mitarbeitenden am Arbeitsplatz.

Laufend aktualisierte Termine gibt es im Veranstaltungskalender unter www.ihk-bonn.de, Webcode @14. Weitere Informationen zur Testpflicht in Unternehmen, Teststellen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis unter www.ihk-bonn.de, Webcode @3721. Zum Thema Impfen in Unternehmen stehen Informationen unter dem Webcode @3741 zur Verfügung.