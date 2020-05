Vierpfotenhilfe ? das Haustiermagazin

Unter der Website vierpfotenhilfe.de werden alle nötigen Informationen, sowie Tipps und Tricks rund um das Haustier veröffentlicht. Unterteilt ist das Magazin, bzw. der Blog in die Kategorieren Hunde, Katzen, Kleintiere und Pferde. Damit ist ein breites Spektrum an möglichen Haustieren abgedeckt. Auf der Startseite sind die neuesten Artikel bunt gemischt zu finden. Wenn man sich mithilfe der Navigationsleiste am oberen Bildrand auf eines der Kategorien stürzt, gibt es noch viele weitere Beiträge zum gewünschten Thema.

Hunde

Als erstes gibt es den Bereich über den besten Freund des Menschen ? den Hund ? zu erkunden. Hier wird thematisch alles behandelt, von detaillierten Informationen und Besonderheiten über die unterschiedlichen Rassen bis hin zu Hilfestellung bei Krankheitsbefall. Dabei werden die unterschiedlichen Krankheitsbilder vorgestellt und anschließend erklärt, wie man dagegen vorgehen kann. Außerdem werden nützliche Gadgets bei der Haltung eines solchen Vierbeiners vorgestellt, wie z.B. der Hundeschlafsack.

Katzen

In den Beiträgen rund um die Katze geht es vorrangig um deren Pflege, Sicherung und Training. Zunächst existiert auch ein How-To für die Katzenadoption, damit Interessenten die optimale Beratung erhalten, bevor sie sich ein Tier anschaffen. Mit der Pflege ist gemeint, wie man sich angemessen um seinen Stubentiger kümmert und seinen Bedürfnissen dabei gerecht wird. Zudem wird beim Thema Sicherung darauf eingegangen, wie man sicherstellen kann, dass (vorrangig der Hauskatze) in den eigenen vier Wänden nichts durch leichtsinnige Fehler passiert. Zusätzlich gibt es Tipps und Tricks rund um das Thema Katzenklo.

Kleintiere

Zu den Kleintieren zählen beispielsweise Wellensittiche, Ratten oder Kaninchen. Zu diesen und anderen Tierarten gibt es spannende Beiträge, welche alle Informationen rund um das jeweilige Tier beinhalten und bei der Entscheidung helfen sollen, welches Kleintier das richtige für die eigenen Bedürfnisse ist.

Pferde

Beim Thema Pferden gibt es auch einiges zu entdecken. Diese Tiere zählen weniger als Haustiere und sind meist an einen eignene Stall oder einen Zugang, bzw. eine Mitgliedschaft bei einem Reiterhof gebunden. Darum ist es hier besonders wichtig, sich im Voraus gut zu informieren, wie und ob man sich an ein Tier dieser Größe herantraut und was genau dessen Bedürfnisse und Ansprüche sind. Dabei wird hier z.B. darauf eingegangen, wie man ein Fohlen von Geburt an selbst aufziehen kann, oder wie eine sogenannte Hippotherapie mit Pferden vonstatten geht.