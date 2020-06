vimacc-Test: EIZO IP-Monitor DuraVision FDF2711W-IP

Accellence Technologies aus Hannover, Hersteller der datenschutzzertifizierten VMS vimacc?, hat in konsequenter Fortführung der Zusammenarbeit mit der EIZO Europe GmbH den IP-Monitor DuraVision FDF2711W-IP getestet und in das VMS vimacc? integriert.

Die Zusammenarbeit basiert darauf, dass sich die sicheren und sehr leistungsfähigen Produkte beider Firmen zum Vorteil der Kunden optimal ergänzen. Im Zuge der Ausrichtung auf eine hohe Datenschutzkonformität werden die Produkte bereits in Kundenprojekten zusammen eingesetzt.

Die EIZO IP-Decoder-Monitore, so auch der nun getestete neue DuraVision FDF2711W-IP, können direkt an ein IP-basiertes Netzwerk angeschlossen und auch vollständig von vimacc? ferngesteuert werden. Das hat den Vorteil, dass am Monitor selbst keine Fehlbedienung möglich und ein störungsfreier Betrieb gesichert ist. Unter anderem Info- sowie Alarmanzeigen in Pförtner- oder Empfangsbereichen lassen sich damit ohne Abstriche bei der Sicherheit in ein Gesamtsystem integrieren.

Die Aufschaltung der anzuzeigenden Bilder kann per Drag&Drop oder durch das Eventsystem von vimacc? auf einen oder mehrere Monitore erfolgen.

Der Test bei Accellence bestätigte, dass der Monitor FDF2711W-IP gegenüber dem Vorgängermodell wesentliche Vorteile und Verbesserungen aufweist.

Es können jetzt die im VMS vimacc? definierten verpixelten Zonen direkt in das Videobild eingeblendet werden, wodurch der Monitor noch besser den datenschutzrechtlichen Vorgaben gerecht werden kann.

Zusätzlich zu H.264 wird jetzt auch H.265 unterstützt und es können nun bis zu 16 Full-HD-Streams mit einer Bildrate von 20fps gleichzeitig angezeigt werden.

Als vorteilhaft erweist sich darüber hinaus, dass an den EIZO-IP-Monitoren durch das Fehlen von PC-Hardware keine aufwendigen Wartungs- oder Updateprozeduren erforderlich sind.

Die Accellence Technologies GmbH aus Hannover – der Spezialist für sichere und leistungsfähige Videomanagement- und Softwarelösungen.

vimacc?, die von EuroPriSe und dem ULD Kiel nach Datenschutzgesichtspunkten zertifizierte, modulare und flexible Videomanagement-Software, bietet u.a. verschiedene, Ressourcen schonende Verschlüsselungsoptionen, die Zugriff und jegliche Manipulation der Video-Streams zuverlässig verhindern. Auch unautorisierte Einsicht in die Video-Daten ist bei der Übertragung und Speicherung der Daten ausgeschlossen.

EBÜS ist unsere umfassende Videomanagement-Lösung für Notruf- und Service-Leitstellen (NSL) und die Polizei. In der Leitstelle können mit EBÜS alle bei den Kunden vorhandenen Bildquellen unter einer einheitlichen Oberfläche angezeigt und bedient werden.

Accellence verfügt über hochqualifizierte Entwickler zur Beratung und zur Realisierung von Videosicherheitslösungen und zur Erstellung kundenspezifischer Softwarelösungen als Dienstleistung.

Die Accellence Technologies GmbH ist langjähriger WinCC OA Premium Solution Partner für die Entwicklung und Integration von Video und dazugehörigen Tools in SCADA-Systeme.