ViraxClear erhält ISP-Genehmigung für Vertrieb von ViraxClear-Schnelltestsätzen nach Chile mit unterzeichneter Absichtserklärung für bis zu 3 Mio. Testsätze



Vancouver (British Columbia), 7. Juli 2020. Global Care Capital Corp. (CSE: HLTH, Frankfurt: L6V1) (Global Care oder das Unternehmen), eine globale Investmentgesellschaft, die sich in der Frühphase von Investitionsmöglichkeiten in private und öffentliche Unternehmen engagiert, freut sich bekannt zu geben, dass ihr Portfoliounternehmen ViraxClear über dessen Joint Venture Shanghai Biotechnology Devices Ltd. (SBD) vom Institut für öffentliche Gesundheit (Instituto de Salud Pública de Chile, das ISP) die Genehmigung für den Vertrieb von COVID-19-Antikörper-Schnelltestsätzen (die Testsätze) am 3. Juli 2020 erhalten hat, die von seinen bereits zuvor bekannt gegebenen Produktionspartnern, Innovita Biological Technology Co. Ltd. (Innovita) und Vazyme Biotech Co. Ltd. (Vazyme), geliefert werden. ViraxClear hat mit Biosonda Biotecnología (Biosonda) eine unverbindliche Absichtserklärung hinsichtlich des Vertriebs von bis zu drei Millionen Testsätzen für den chilenischen Markt unterzeichnet – ein Vertrag mit einem Bruttoumsatz von bis zu 17,25 Millionen Dollar.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52516/Global Care_PR_ViraxClear_Chile_July 2020_DE_PRcom.001.png

Vertriebsabkommen hinsichtlich Testsätze in Chile

ViraxClear hat erste Aufträge für Studien und Markttests seiner Testsätze für den chilenischen Markt erhalten, und die Herstellung wird voraussichtlich in den nächsten 60 Tagen beginnen. Die Absichtserklärung sieht eine 60-tägige Exklusivitätsperiode vor, während der ViraxClear und Biosonda beabsichtigen, ein endgültiges Abkommen mit einem Gesamtauftragswert von bis zu 17,25 Millionen US-Dollar zu unterzeichnen.

Biosonda ist ein Biotechnologieunternehmen, das 1992 in Chile von führenden Wissenschaftlern gegründet wurde. Es ist zurzeit eines der wichtigsten Vertriebsunternehmen von Produkten für die wissenschaftliche Forschung und klinische Diagnose in Chile mit einem auf dem nationalen Markt erkennbaren Unternehmensimage. Biosonda arbeitet mit einigen der weltweit führenden Marken in der klinischen und diagnostischen Industrie zusammen und wickelt alles selbst ab – vom Marketing über den Import, die Logistik, die Forschung und Entwicklung bis hin zum Verkauf.

Die kaufmännische Abteilung von Biosonda besteht aus einem Vertriebsteam mit einem hohen Grad an Spezialisierung und umfassender Erfahrung auf dem Markt, das sich aus Experten der Molekularbiologie und Immunologie zusammensetzt. Sie bieten ein technisches Servicelabor für die Wartung, Reparatur und Ausbildung hinsichtlich der Ausrüstung, einen personalisierten Kundendienst sowie ein kaufmännisch-logistisches Team, das die Aufgaben der Angebotserstellung, des Imports, der Logistik, des Inventars, der Bestellungen und des Versandes übernimmt, um einen optimalen Service zu bieten.

Alex Somjen, CEO von Global Care Capital Inc., sagte: Dieses Vertriebsabkommen stellt den Höhepunkt monatelanger Verhandlungen von ViraxClear mit führenden Vertriebshändlern in den wichtigsten Regionen der Welt dar. Biosonda befindet sich in einer perfekten Position, um Massentests für die Region einzuführen, zumal in Chile bereits 288.000 bestätigte Fälle von COVID-19 aufgetreten sind und die Bevölkerung einen Antikörpertest benötigt, sobald sich die Kurve abgeflacht hat.

ISP-Genehmigung

Die chilenische Regierung verlangt, dass medizinische Testgeräte eine ISP-Genehmigung erhalten müssen, bevor sie in Chile verkauft werden dürfen. Sowohl Innovita als auch Vazyme, die Lieferanten von ViraxClear, stehen nun auf der Liste der ISP-genehmigten Werke, sodass ViraxClear-Tests importiert und national verkauft werden dürfen.

Innovita wurde 2006 gegründet und ist ein chinesisches Hightech-Unternehmen, das auf F&E, Fertigung, Marketing und Kundendienst für In-vitro-Diagnosetests spezialisiert ist. Die von CE und NMPA (früher bekannt als CFDA) genehmigten serologischen Tests von Innovita haben bei den vorläufigen klinischen Tests des COVID-19-Testprojekts, das von einem multidisziplinären Team von Forschern und Ärzten der UCSF, der UC Berkeley, dem Chan Zuckerberg Biohub und dem Innovative Genetics Institute durchgeführt wurde, besonders gut abgeschnitten. Laut ihren Studien erzielten die Innovita-Tests eine Spezifität (NPV) von 96,3 Prozent und eine Sensitivität (PPV) von 83,3 Prozent, während ein INTERNER ELISA-Test (Gold-Referenzstandard) eine Spezifität (NPV) von 99,1 Prozent und eine Sensitivität (PPV) von 81,8 Prozent ergab: https://covidtestingproject.org/

Vazyme ist ein renommierter Hersteller von Enzymen und Antikörpern mit Produkten für die klinische Diagnose, Molekulardiagnostik, Sequenzierung mit hohem Durchsatz und biowissenschaftliche Forschung sowie RNA-Sequenzierung, die es Kunden und Reagenzienherstellern ermöglichen, Enzyme mit höherer Resistenz zu erzielen. Vazyme besitzt einen eigenen F&E-Standort mit einer Fläche von 8.000 Quadratmetern und hat das Biotechnology Industry Research Institute gegründet, das sich aus einem Team von fast 100 Wissenschaftlern zusammensetzt.

Die Testsätze sind für den qualitativen Nachweis von IgG- und IgM-Antikörpern gegen das neuartige Coronavirus 2019 bestimmt, die nach einer Virusinfektion vom Immunsystem produziert werden. IgM ist der früheste Antikörper, der bei der ersten Immunantwort auftritt, wobei der Nachweis auf eine Infektion im Frühstadium hinweist. IgG wird später produziert und hält lange im Körper, was auf eine frühere Infektion hinweist. Die Kombination der beiden Marker bietet einen Einblick in das Stadium, in dem sich das Virus befindet.

Über ViraxClear

ViraxClear richtet sein Hauptaugenmerk auf die Kommerzialisierung neuartiger Produkte, die einen erheblichen Bedarf im Gesundheitswesen decken, wobei insbesondere das neuartige Coronavirus (COVID-19) im Fokus steht. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Vermarktung des ViraxClear Rapid IgM-IgG Combined Antibody Test. Der ViraxClear Rapid IgM-IgG Combined Antibody Test für COVID-19 ist ein Lateral-Flow-Immunoassay zum qualitativen Nachweis von Früh- und Spätmarker-IgG/IgM-Antikörpern.

Über Global Care

Global Care Capital ist eine globale Investmentgesellschaft, die auf die Bereitstellung von Finanzierungen im Frühstadium für private und börsennotierte Unternehmen spezialisiert ist. Das Unternehmen beteiligt sich an neuen, in einem frühen Stadium befindlichen Investitionsmöglichkeiten in zuvor unterentwickelte Aktiva und erwirbt Positionen an Investitionsmöglichkeiten in frühem Stadium, die das Risikoprofil angemessen widerspiegeln.

GLOBAL CARE CAPITAL CORP.:

Kontakt:

Alex Somjen, President & CEO

Die CSE und ihre Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Anhand von Wörtern wie rechnen mit, fortsetzen, schätzen, erwarten, könnten, werden, würden, prognostizieren, sollen, glauben und ähnlichen Ausdrücken sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Obwohl die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, nach Ansicht des Unternehmens vernünftig sind, sollte kein vorbehaltloses Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass sie sich als wahrheitsgemäß erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten behaftet. Diese Aussagen gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemeldung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken, einschließlich der verschiedenen Risikofaktoren, die in den unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com veröffentlichten Unterlagen angeführt sind, wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!