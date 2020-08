Virtual PLM eXperience Day am 22.09.2020

Sehr geehrte Kunden und Interessenten der ILC,

Sie sind sehr herzlich zu unserem Virtual PLM eXperience Day am 22. September eingeladen! Freuen Sie sich auf spannende Vorträge unserer Kunden Continental, Daimler, ERCO, Georg Fischer, Magna Powertrain und thyssenkrupp Bilstein sowie aktuelle Impulse zum Thema PLM.

Da wir für Sie neben den neuesten Informationen auch die größtmögliche Sicherheit anstreben, haben wir uns dazu entschieden, Ihnen unseren beliebten Kundentag in diesem Jahr online anzubieten. Neben den genannten Kundenvorträgen und ILC-Präsentationen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit in Expert-Sessions Ihre persönlichen Fragen und Herausforderungen zu diskutieren und Networking zu betreiben. Unsere erfahrenen Berater stehen Ihnen über den Tag hinweg direkt im Chat-Room zur Verfügung.

Erleben Sie 7 inspirierende Vorträge und vertiefende Expert Sessions.

Diskutieren Sie in unserem Live-Chat die vorgestellten Themen mit anderen Teilnehmern und unseren PLM-Experten.

Interagieren Sie während der Q&A-Sessions in Echtzeit mit den Referenten.

Kostenfrei registrieren! www.ilc-solutions.de/pxd

Der Teilnehmerkreis besteht sowohl aus Kunden als auch Interessenten der ILC Group. Interessenten zum Thema PLM sind uns sehr herzlich willkommen! Bitte haben Sie Verständnis dafür dass wir nur Mitarbeiter produzierender Unternehmen zulassen können.

ILC steht seit fast zwei Jahrzehnten für PLM Lösungen, die die Produktentstehungsprozesse ihrer Kunden in eine neue Dimension heben. Das ist der Fokus, dem die ILC ihre ganze Kraft, Leidenschaft und Begeisterung widmet. Als Beratungs- und Softwarehaus bietet ILC ihren Kunden eine ganzheitliche Unterstützung, von der Definition einer PLM-Strategie, bis zur Umsetzung in zukunftsweisende IT-Lösungen. Mit 4PEP hat ILC ihre PLM-Expertise in eine Plattform gegossen, die das Ziel einer durchgängigen IT-Unterstützung für integrierte Produktentstehungsprozesse Wirklichkeit werden lässt.

