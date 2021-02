Virtual Reality: VR-Viewer 3 Monate lang gratis nutzen

Besonders für Unternehmen, die bisher noch keine VR-Technologien zur Überprüfung und Präsentation ihrer eigenen Planung einsetzen, fällt am Anfang die Entscheidung für den Einsatz der neuen Technologien schwer. Um VR-Einsteigern den Start in die virtuelle Realität zu erleichtern, bietet der Softwarehersteller CAD Schroer ab sofort seinen VR-Viewer i4 VIRTUAL REVIEW für die ersten 3 Monate kostenlos an.?

Virtual Reality Viewer für 3 Monate gratis nutzen

Industrial Virtual Reality (iVR) zum Einsatz bringen

Der VR-Viewer i4 VIRTUAL REVIEW ist speziell für den Einsatz in Unternehmen geschaffen. Dieser Viewer ist auf die Betrachtung von CAD-Planungsdaten ausgelegt und kann diese in Form von 3D-CAD-Modellen wie FBX- oder OBJ-Dateien einladen. STEP-Modelle können über einen separaten Konverter geladen werden. Für die Nutzung des VR-Viewers wird eine Microsoft? Mixed Reality oder HTC Vive? VR-Brille benötigt. Die Funktionen des Viewers umfassen das Einladen mehrerer Modelle, Skalieren, Bewegen, Notation, Messen sowie Screenshots erstellen. Auch können einzelne Projekte oder Ansichten eines Projektes gespeichert werden. Natürlich wurde auch darauf geachtet, die Immersion im VR-Viewer so hoch wie möglich zu halten, um damit ein besonders realitätsnahes Erlebnis zu schaffen.

Mit dem Start in die Virtual Reality (VR) nicht lange warten

Das Angebot von CAD Schroer bietet vielen Unternehmen die Chance die Vorteile der Virtual Reality in ihrem Unternehmen unverbindlich und in vollem Umfang zu testen. Damit können z.B. CAD-Planungen bereits in einem sehr frühen Stadium überprüft werden. Kunden können ihre neue Maschine, Anlage oder Fabrik direkt erleben und so noch besseres Feedback geben. Und auch unternehmensintern kann durch die Virtual Reality die Wartung oder der Service ein unschätzbar wichtiges Feedback für die Planung liefern.

VR-Viewer 3 Monate gratis testen

Ab sofort steht interessierten Unternehmen eine kostenlose Lizenz für den Virtual Reality Viewer zur Verfügung. Diese kann auf der Website des Herstellers CAD Schroer beantragt und für die nächsten 3 Monate komplett kostenlos genutzt werden. Mit i4 VIRTUAL REVIEW können Unternehmen direkt in die Virtual Reality durchstarten. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und richtet sich ausschließlich an Unternehmen. CAD Schroer stellt eine Lizenz pro Unternehmen für 3 Monate kostenlos zur Verfügung.?

i4 VIRTUAL REVIEW Lizenz beantragen >>?

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie die öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT- (Internet of Things) Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und für bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.