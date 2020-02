Virtual Solution fügt dem SecurePIM Messenger neue Funktionen hinzu

München, 19. Februar 2020 – Virtual Solution hat die Messenger-Funktionalitäten seiner App SecurePIM in der aktuellen Version für iOS und Android deutlich erweitert. Mobile Mitarbeiter können jetzt verschlüsselte Telefonate führen, noch einfacher Dokumente teilen und auf einen Blick ungelesene Nachrichten oder verpasste Anrufe sehen.

Der Sicherheitsspezialist Virtual Solution hat SecurePIM, eine Container-Lösung für sicheres Arbeiten und Kommunizieren auf mobilen Endgeräten, weiter ausgebaut. Die wichtigste Funktionalität ist verschlüsselte Sprachanrufe direkt aus dem Messenger heraus zu führen. Mit der integrierten Voice-Funktion können Kontakte angerufen oder Telefonkonferenzen mit mehreren Teilnehmern abgehalten werden, ohne SecurePIM zu verlassen. Es sind keine Handy-Nummern notwendig, die verschlüsselte Telefonie erfolgt in sehr guter Sprachqualität. Nutzer der iOS- als auch der Android-App können zudem in der jüngsten Version – durch die Integration des Dokumenten-Moduls in den SecurePIM Messenger (www.virtual-solution.com/securepim-messenger) – Dateien wie Word, Excel, PowerPoint und PDF noch schneller und einfacher versenden und empfangen. Künftig ist es nicht mehr notwendig, eine E-Mail zu öffnen und das entsprechende Dokument anzuhängen. Stattdessen können Dokumente direkt im Chat geteilt werden. Darüber hinaus sehen die Benutzer an einem roten beziehungsweise blauen Badge-Symbol, ob sie einen Anruf verpasst haben oder eine Nachricht noch ungelesen im Chatverlauf liegt. In Kürze wird auch die Funktion Video-Telefonie über den Messenger verfügbar sein.

Zu den weiteren Features der Update-Versionen für das jeweilige Betriebssystem gehören:

– iOS: E-Mail-Entwürfe werden unter ActiveSync 16 und Exchange ab sofort zwischen dem Outlook-Account im Büro und SecurePIM sowie umgekehrt synchronisiert. Wenn ein Benutzer zum Beispiel von unterwegs aus in SecurePIM mit dem Schreiben einer E-Mail beginnt, kann er den Entwurf später auf seinem Computer im Büro öffnen und um weitere Informationen ergänzen. Darüber hinaus wurde die E-Mail-Suchfunktion verfeinert. So können sich Nutzer jetzt nicht nur die Trefferliste für den eingegebenen Begriff anzeigen lassen, sondern auch die Ergebnisse für diese Wortkombination in der Betreffzeile und für die Suche nach Personen, also die E-Mail-Adressen.

– Android: Der Kalender hat ein modernes und intuitiver nutzbares Design erhalten; so können die Nutzer jetzt zwischen Tages-, Wochen-, Monats- und Listenansicht wählen. Zudem wurde das Icon für den Messenger mit einem Telefonhörer ergänzt, um anzuzeigen, dass Anrufe aus dem Messenger heraus möglich sind.

„Gerade der Messenger-Dienst WhatsApp stellt Behörden und Unternehmen in puncto Sicherheit und Datenschutz vor enorme Herausforderungen. Der Datenhunger der Facebook-Tochter kann zu einem richtig teuren Vergnügen werden, wenn im Rahmen der DSGVO Strafzahlungen verhängt werden. Ihren Mitarbeitern müssen sie deshalb eine sichere, einfach zu nutzende Alternative wie SecurePIM anbieten“, erklärt Sascha Wellershoff, Vorstand von Virtual Solution in München. „Übrigens haben Messenger-Lösungen anderer deutscher Anbieter im Behördenumfeld bis heute keine offiziellen Zulassungen, um vertrauliche Daten zu verarbeiten. Im Gegensatz dazu sind Produkte von Virtual Solution bereits vom BSI bis zur Geheimhaltungsstufe VS-NfD zugelassen. Und so können Behörden und Unternehmen mit SecurePIM ihre Daten auf mobilen Geräten in einer hochsicheren Umgebung betreiben und verwalten. Dadurch wird verhindert, dass Daten unkontrolliert ab- oder einfließen beziehungsweise manipuliert oder gekapert werden.“

Die Neuerungen und Erweiterungen von SecurePIM für iOS und Android sind ab sofort verfügbar.

Diese Presseinformation kann auch unter www.pr-com.de/virtual_solution abgerufen werden.