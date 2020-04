Virtuell und doch live? Lösungen für eine robuste Supply Chain

Die SALT Solutions AG veranstaltet gemeinsam mit Tochter- und Partnerfirmen am 21. und 22. April 2020 die SALT Online-Messe. In Live-Demos, Vorträgen und themenbezogenen Messeständen zeigen die Unternehmen, wie ein optimiertes Zusammenspiel von Beratungsansätzen, Planungssystemen und ausführenden Systemen die Supply Chain widerstandsfähig macht. Die Live Chat-Funktion sorgt bei den Besuchern für Messe-Feeling: Interessenten haben an beiden Tagen zwischen 8:00 und 20:00 Uhr die Möglichkeit, direkt mit einem Experten Kontakt aufzunehmen und sich ihre individuellen Fragen beantworten lassen.

Neben der SALT Solutions AG stellen auch die Tochterfirmen SALT Software GmbH und WSW Software GmbH sowie die Partnerunternehmen Institut for Management Excellence GmbH (IMX), MotionMiners GmbH und SimPlan AG ihre Lösungen vor.?

Agenda und Registrierung sind auf der Website zur Online-Messe zu finden: https://www.salt-solutions.de/salt-online-messe

SALT Solutions, das SCM-Projekthaus, unterstützt Unternehmen aus Industrie und Handel als erfahrener Partner bei der Digitalisierung der gesamten Supply Chain. Auf Basis moderner IT-Methodik entwirft und realisiert SALT Solutions individuelle Enterprise-Anwendungssysteme auf SAP-, Java- und Microsoft-Plattformen. Seinen Kunden steht SALT Solutions in jeder Phase von SCM-Projekten unterstützend zur Seite, von der Beratung über die Implementierung bis hin zum Application Management und 24/7-Support direkt aus Deutschland.

Zu den langjährigen Kunden gehören führende Unternehmen wie Lufthansa, Daimler, BMW, Coca-Cola, Otto Group, Würth sowie viele Hidden Champions. SALT Solutions beschäftigt über 600 Mitarbeiter an den Standorten Dresden, München, Stuttgart und Würzburg.