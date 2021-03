Virtuelle Besuche: Technik-Treffen für Mädchen und MINT-Studentinnen sehr beliebt

Um den Fachkräftebedarf der Zukunft zu sichern, muss der Frauenanteil in männerdominierten Studiengängen erhöht werden. Bislang liegt er in den sogenannten MINT-Fächern allerdings nur bei rund 30 Prozent. Fakt ist auch, dass nur ein geringer Teil von Mädchen mit starkem Interesse an Technik und Naturwissenschaften später auch einen entsprechenden Studiengang wählt. Um dies zu ändern, richtet sich die Veranstaltungsreihe meetMINT der Hochschule Bremen (HSB) an genau diese Zielgruppe der mint-affinen Schülerinnen. Technik-Studentinnen und Absolventinnen der HSB werden in diesem mehrfach ausgezeichneten Programm als ?Role Models? geschult und mit Schülerinnen zusammengebracht.

Dass die Rechnung aufgeht, zeigt auch das neue Veranstaltungsformat ?meetMINT-viBes?, das in kürzester Zeit bereits ausgebucht war. ?Wir wurden nach der der Ankündigung dieser neuen Reihe regelrecht überrannt. Daher bieten wir 30 zusätzliche Plätze an?, so die Projektleiterin Susanne Peter von der Gleichstellungsstelle der HSB.

Die meetMINT-viBes haben von März bis Juni in sechs unterschiedlichen Veranstaltungen Insiderinnen-Infos und Experimente mit alltäglichen Materialien im Programm; ?viBes? steht hier für virtuelle Besuche. Mädchen treffen sich online mit Technik-Studentinnen der HSB und experimentieren mit ihnen gemeinsam von zu Hause aus. Alles was für die Experimente gebraucht wird, finden die Schülerinnen in den kostenlosen „Science-Boxen“, die die HSB Ihnen vorher zuschickt.

Mädchen ab der 7. Klasse können sich weiterhin zu den ebenfalls kostenlosen Veranstaltungen anmelden, sobald die Restplätze vergeben sind, führen wir Wartelisten.

Weiter Informationen und die Online-Anmeldung unter: hs-bremen.de/meetmint.

Die Veranstaltungen im Überblick

Osterferien, 30. März: Raumschiffe konstruieren oder Flugzeuge bauen

Osterferien, 31. März 2021: Roboter entwickeln oder Pilotin werden

Samstag, 24. April 2021: Informatikerin oder Pilotin werden

Samstag, 15. Mai 2021: Umweltingenieurin werden oder Roboter entwickeln

Samstag, 5. Juni 2021: Raketen oder Software entwickeln

Samstag, 19. Juni 2021: Schifffahrt managen oder Flugzeuge bauen