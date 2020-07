Virtuelle Delta-Messe – Neue String-PV-Wechselrichter, PV-Anlagenmanagement und E-Mobility- Lösungen

Delta nimmt seit vielen Jahren an der Intersolar teil, um seine neuesten Solar- und E-Mobility-Lösungen vorzustellen. Obwohl die diesjährige Messe abgesagt wurde, möchten wir Ihnen dennoch die Möglichkeit bieten, mit Ihnen in Kontakt zu treten und unsere neuesten Produkte zu präsentieren.

Eine virtuelle Delta-Messe ist jetzt live und wird bis zum 17. Juli online sein. Auf der virtuellen Messe werden ein 360-Grad-Standrundgang und Video-on-Demand angeboten. Hier finden Sie den Startpunkt für den Rundgang: https://virtual.delta-emea.com

Auf unserer virtuellen Messe finden Sie Photovoltaik- und E-Mobility-Lösungen für private, gewerbliche, öffentliche und gemeinnützige Anwendungen.

M250HV String-Wechselrichter für bodenmontierte Solaranlagen

Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 250 kVA und einem Eingangsspannungsbereich von 550 bis 1500 V DC eignet sich dieser Hochleistungs-Wechselrichter besonders gut für große Freiflächen-Solaranlagen im Megawattbereich. Der M250HV optimiert mit seinem Spitzenwirkungsgrad von 99 Prozent die Stromerzeugung für Photovoltaikanlagen. Darüber hinaus führt die höhere Eingangsspannung zu einem geringeren Strom, was kleinere Kabeldurchmesser ermöglicht und die Energieverluste im Betrieb reduziert.

Ein ausgeklügeltes Kühlsystem sorgt dafür, dass die Betriebstemperaturen immer im für die hochwertige Elektronik optimalen Bereich liegen. Eine Kombination aus natürlicher Konvektion und Ventilatoren wird eingesetzt, um die Luftströmung durch das Gerät zu gewährleisten und die Bildung von Hotspots im Gehäuse zu verhindern. Dies macht das M250HV ideal für den Einsatz in Bereichen mit sehr hohen Außentemperaturen.

M50A für bodenmontierte und kommerzielle Aufdachanlagen

Ein weiteres Highlight der virtuellen Messe ist der neue dreiphasige String-Wechselrichter M50A mit 55 kVA maximaler AC-Scheinleistung für Freiflächenanlagen und kommerzielle Aufdachanlagen. Dank seiner kompakten Bauweise und seines geringen Gewichts ist der M50A leicht zu transportieren und zu installieren.

Die sechs MPP-Tracker geben dem Anlagenplaner mehr Flexibilität bei der Anordnung der Modulstrings und maximieren so die Erträge. Bei Freiflächenanlagen können Modulreihen mit minimalem Abstand aufgestellt werden. Mögliche Verschattungen können durch eine intelligente Zuordnung der MPP-Tracker ausgeglichen werden. Selbst komplexe Aufdachanlagen, die aus mehreren Abschnitten mit unterschiedlichen Ausrichtungen bestehen, lassen sich mit dem M50A problemlos realisieren.

M30A für kommerzielle Aufdachanlagen

Der neue dreiphasige String-Solarwechselrichter M30A mit 33 kVA maximaler AC-Scheinleistung ist ideal für Freiflächenanlagen und kommerzielle Aufdachanlagen. Er zeichnet sich durch ein kompaktes Design und ein geringes Gewicht aus.

Die drei MPP-Tracker bieten die nötige Flexibilität bei der Ausrichtung und Anordnung der Modulstrings, um Energieverluste zu minimieren und Energieerträge zu maximieren. Mögliche Verschattungen können durch eine intelligente Zuordnung der MPP-Tracker kompensiert werden. Das M30A verfügt über eine integrierte Strangüberwachungsfunktion und Blindleistungskompensation im Nachtbetrieb.

E-Mobility Ladelösungen

Ein weiteres Highlight sind die hocheffizienten, zuverlässigen und benutzerfreundlichen EV-Ladelösungen für das schnelle Laden von Elektroautos. Präsentiert werden unter anderem der 200 kW Ultra Fast Charger für das schnelle Nachladen im Langstreckenverkehr sowie die DC Wallbox mit 25 kW und der AC Max mit 22 kW für kommerzielle Anwendungen und das Laden zu Hause. Einen genaueren Blick Wert ist auch Deltas V2H-Lösung (Vehicle to Home) mit der das Elektroauto als temporärer Batteriespeicher in die Energieversorgung des Hauses integriert werden kann.

UFC 200

Deltas 200kW Ultra Fast Charger (UFC) ist ideal für Infrastrukturen geeignet, dessen Konzeption die nächste Generation von E-Fahrzeugen zu unterstützt. Die Ladesäule maximiert die individuelle Ladeleistung je Fahrzeug – was die Wartezeiten der Fahrzeuge verkürzt – und sie passt sich gleichzeitig dynamisch an den sicheren Netzanschlusspunkt an. Für größere DC-Ladeparks stehen zusätzliche Varianten und Konfigurationen zur Verfügung, um den Betrieb zu optimieren oder unterschiedliche Verkehrs-/Parksysteme zu unterstützen. Dieses Produkt eignet sich am besten für Anwendungen wie Schnellladekorridore, Parkplätze, Tankstellen, Logistikunternehmen und städtischen Verkehrsknotenpunkten.

AC MAX

AC MAX ist ein intelligentes AC-Ladegerät, das eine maximale Ausgangsleistung von 22kW und eine globale Ladeschnittstelle unterstützt. Mit IP55/IK08 und kompaktem Design bietet AC MAX eine hohe Anpassungsfähigkeit an Außenbereiche und Standorte mit begrenztem Platzangebot. Durch die Unterstützung von ISO 15118, Netzwerkkonnektivität und Kompatibilität mit OCPP behält AC MAX die Interoperabilität für die Systemintegration bei und kann eine ideale Lösung für gewerbliche und private Ladestationen sein.

