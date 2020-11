Virtuelle Informationsveranstaltungen zum MBA-Fernstudium

Fernstudieninteressierte, die sich über das MBA-Fernstudienprogramm am RheinAhrCampus Remagen der Hochschule Koblenz ausführlich informieren möchten, sind am Dienstag, den 8. Dezember 2020 von 18:00 bis 20:00 Uhr zu einer Online-Informationsveranstaltung via Zoom eingeladen. Das MBA-Beratungsteam stellt den Inhalt und Ablauf sowie die Rahmenbedingungen des berufsbegleitenden Fernstudiums vor. Darüber hinaus geben MBA-Absolventinnen und -Absolventen Tipps und Erfahrungen aus erster Hand. Die Teilnehmenden haben via Chatfunktion die Möglichkeit Fragen zu stellen, die live beantwortet werden. Zusätzlich gibt es am 15.12.2020 ab 18.00 Uhr eine virtuelle Fragestunde zur neuen MBA-Vertiefungsrichtung Public Administration. In der Veranstaltung werden die Inhalte dieser MBA-Spezialisierungsrichtung erläutert und Fragen – insbesondere mit beamtenrechtlichem Hintergrund – beantwortet. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten sich per Mail unter info@mba-fernstudienprogramm.de?anzumelden und erhält daraufhin den Zoom-Link mit Zugangscode.

Gerade in Pandemiezeiten gewinnt berufsbegleitende akademische Weiterbildung an Bedeutung: Fernstudiengänge, wie das MBA-Fernstudienprogramm, sind mit gestiegenen Studierendenzahlen ins Wintersemester 2020 gestartet und auch für das kommende Sommersemester steigt die Anzahl der Interessentenanfragen bereits. Viele Berufstätige nutzen die Zeit des Lockdowns, um ihre Kenntnisse weiter auszubauen oder neues Wissen zu erwerben. Mit dem praxisnahen MBA-Fernstudienprogramm bereiten sie sich auf neue Aufgabenfelder oder die Übernahme von Führungsaufgaben im mittleren und gehoben Management vor. Das MBA-Studium am RheinAhrCampus vermittelt aktuelles betriebswirtschaftliches Know-how und die erforderlichen Managementkompetenzen. Gleichzeitig spezialisieren sich die Fernstudierenden in einer von neun möglichen Vertiefungsrichtungen: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Public Administration, Sportmanagement oder Unternehmensführung/Finanzmanagement. Dass das MBA-Fernstudienprogramm bei Weiterbildungsinteressierten beliebt ist, zeigt auch das jüngste Ranking des Bildungsportals der Süddeutschen Zeitung: Hier steht das Programm auf Platz zwei der beliebtesten MBA-Studiengänge 2019 und erhielt auch für sein Preis-Leistungs-Verhältnis den zweiten Platz.

Die Absolventinnen und Absolventen des Studiums erwerben nach fünf Semestern Regelstudienzeit den international anerkannten Abschluss Master of Business Administration (MBA). Bewerben können sich zum einen Fernstudieninteressierte mit mindestens einjähriger Berufspraxis nach einem ersten Hochschulabschluss. Darüber hinaus können in Remagen auch beruflich Qualifizierte ohne ersten Hochschulabschluss und ohne Abitur unter bestimmten Voraussetzungen einen MBA-Abschluss erzielen.

Das zfh ? Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt den RheinAhrCampus bei der Durchführung des Fernstudiums ? hier können sich Studieninteressierte bis zum 15. Januar 2021 für das kommende Sommersemester bewerben: www.zfh.de/anmeldung

Weitere Informationen unter www.mba-fernstudienprogramm.de

Zum Ranking der Süddeutschen Zeitung: https://bildung.sueddeutsche.de/mba/mba-rankings/

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bildet gemeinsam mit 21 staatlichen Hochschulen den zfh-Hochschulverbund. Das zfh ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und basiert auf einem 1998 ratifizierten Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Neben den 15 Hochschulen dieser drei Bundesländer haben sich weitere Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dem Verbund angeschlossen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 90 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen/naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind knapp 6.400 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.