Die Firma Adiccon GmbH veranstaltet am 19. November eine virtuelle Konferenz zu Thema ?Informationssicherheit im Krankenhaus?!

Die Expertenrunde aus Cyber-Security Spezialisten, Informationssicherheitsbeauftragten und Auditoren aus dem IT-/ Gesundheitssektor diskutiert Themen wie Fördermittelbeantragung, Neuerungen zur KRITIS Prüfung und Security Incident Management aus der Praxis (siehe Programm unten).

Mit dem kürzlich verabschiedeten Patientendatenschutzgesetz wachsen die Herausforderungen für deutsche Krankenhäuser. Zur verpflichteten Digitalisierung im Zuge der Telematikinfrastruktur werden zusätzlich zur BSI Prüfung der KRITIS-Häuser nun auch alle Krankenhäuser in aufgefordert, entsprechende erste Maßnahmenumsetzungen zum 30.06.2021 nachzuweisen. Neben den zahlreichen Anforderungen zum Absichern der Krankenhausprozesse steht besonders die Informationssicherheit im Fokus, um sich beispielsweise gegen die verstärkten Cyber-Angriffe auf Krankenhäuser zu schützen.

Zu den gesetzlichen Pflichten bietet die Bundesregierung aber auch im Rahmen des erweiterten Krankenhausstrukturfond 2 und des neuen Krankenhauszukunftsgesetzes zwei Möglichkeiten, Digitalisierungsprojekte zu fördern! Welche Neuerungen auf die Krankenhäuser zukommen und welche Best-Practises Sie aus der Praxis im Umgang mit Sicherheitsvorfällen mitnehmen können, erfahren Sie in Beiträgen dieser virtuellen Konferenz.

Programm?

9:30 Uhr ? KRITIS Prüfnachweis nach ?8a

Erkenntnisse aus 2019 und Neuerungen für 2021

Dieter Maul-Burton (KRITIS-Auditor & Datenschutzbeauftragter)

10:15 Uhr ? Security Incident Management

Probleme und Erfahrungen aus der Praxis

Jochen Klein (Global Head of Information Security, CompuGroup Medical)

11:00 Uhr ? Fördermittel zur Digitalisierung richtig nutzen

Voraussetzungen, Fristen und Projekt-Beispiele

Walter Schäfer (Key Account Manager), Martin Koop (Cyber-Security Expert)

Profitieren Sie von dem Expertenwissen und nutzen Sie die Zeit auch zum Austausch mit den Fachverantwortlichen anderer Krankenhäuser.

Die Anmeldung zur Expertenrunde ?Informationssicherheit im Krankenhaus? erfolgt über die Webseite https://adiccon.de/event/expertenrunde-zur-informationssicherheit-im-krankenhaus-virtuelle-konferenz/

Melden Sie sich bis zum 17.11.2020 an. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt.

Der Name Adiccon steht für “Advanced IT & Communications Consulting”. Adiccon – seit 2005 erfolgreich am Markt – bietet Hersteller- und Lösungs-unabhängige Beratungs- und Dienstleistungen beim Einsatz der Informations- und Telekommunikationstechnologie für Großanwender, Mittelstand sowie für das Gesundheitswesen.