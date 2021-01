Virtuelle Kundentage 2021

Der Trend der digitalen Events setzt sich weiter fort. Für uns sind es nach vielen Webinaren und Präsentationen die ersten virtuellen Kundentage und wir freuen uns darauf Sie mit unseren Themen begeistern zu können und Ihnen einen Aus- und Einblick in unsere tägliche Arbeit geben zu können.

Daher freut es uns, Sie zu unseren virtuellen Kundentagen am Dienstag 09. März und Donnerstag 11. März 2021 einzuladen zu dürfen. Unsere Vorträge zum Product Lifecycle Management und der Smart Factory runden wir durch Fachbeiträge unserer Partner KATHREIN Solutions und Syntax ab.

Sollten Sie in Ihrem Unternehmen über die Digitalisierung nachdenken, Ideen sammeln, Projekte definieren oder vielleicht auch schon mittendrin sein finden Sie bei unseren Kundentagen sicherlich mindestens ein paar spannende Ideen.

Dies betrifft unter anderem die Fragestellung wie man auch große Digitalisierungsvorhaben schrittweise angehen kann und hilft zu verstehen, dass Digitalisierung gerade im Mittelstand keine Frage abgehobener neuer Ideen sein muss sondern durch bodenständige Ansätze vorangetrieben werden kann.

Weitere Informationen zur Agenda und den Referenten sowie die Anmeldung zu den einzelnen Sessions finden Sie auf unserer Event Homepage.

Die allvisual gmbh mit Standort in Schwetzingen ist ein international tätiges, inhabergeführtes Beratungsunternehmen und Teil der allvisual Gruppe mit weiteren Standorten in der Schweiz und Österreich. Auf Basis von Best Practice berät und implementiert allvisual Dienstleistungen und Lösungen im Umfeld der Smart Factory, des Mitarbeiters 4.0, der Digitalen Unternehmenstransformation und dem Product Lifecycle Management branchenübergreifend für namhafte Unternehmen z.B. aus der Pharmazie, dem Automobilsektor, dem Anlagen- und Maschinenbau, dem Hightech-Bereich und der Medizintechnik.