Virtuelle Messe ConSense EXPO 2021

Die ConSense EXPO geht in eine neue Runde: Vom 27. bis zum 30. April 2021 präsentiert das Aachener Softwarehaus in seiner digitalen Messewelt Infos und News sowie umfassende Beratung rund um ConSense Softwarelösungen und Dienstleistungen. Interaktive Live-Konferenzen zu aktuellen QM-Themen und QM-Software runden das Programm ab. Das Aachener Unternehmen steht für transparente, gelebte und akzeptierte Qualitätsmanagement- und Integrierte Managementsysteme.

Softwarelösungen für wirklich gelebte Managementsysteme

Die ConSense QM-Software ist für effizientes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 oder anderen QM-Normen entwickelt. Sie bietet die komplette elektronische Unterstützung bezüglich der digitalen QM-Dokumentation, intelligenter Dokumentenlenkung, automatischer Revisionierung sowie Prozessmanagement inklusive Prozessmodellierung. ConSense Softwarelösungen sind besonders anwenderfreundlich und in jeder Hinsicht skalierbar: Sie sind modular aufgebaut und wachsen mit den Anforderungen mit, die sich aus der Branche, der Komplexität der Organisation, der Unternehmensgröße oder der Anzahl der abzubildenden Normen ergeben. So ist ConSense IMS ENTERPRISE für Unternehmen konzipiert, die ein Managementsystem mit mehreren Standorten, einer komplexen, länderübergreifenden Organisationsstruktur und hohen Anforderungen aus verschiedenen Normen abbilden müssen. ConSense GxP richtet sich an Branchen wie Medizintechnik, Pharmazie, etc., die eine Lösung für das Validierungsmanagement benötigen und die komplexen Anforderungen nach ?Guter Arbeitspraxis“ (GxP) effizient managen wollen. Den Aufbau eines transparenten Datenschutzmanagementsystems nach der europäischen Datenschutz-Grundverordnung vereinfacht ConSense DSGVO. Mit ConSense FORMS lassen sich schnell und einfach elektronische Formulare erstellen und ein übersichtliches Formularmanagement und Workflowmanagement aufbauen. Das ConSense PORTAL ist die endgeräteunabhängige, webbasierte Managementsystem-Lösung.

Spannende Fachvorträge und informative, themenspezifische Stände

Zu den Besonderheiten der ConSense EXPO 2021 zählt das Live-Konferenzprogramm der Veranstaltung. Teilnehmer können sich hier zu Themen wie der Einführung eines Managementsystems, dem effizienten Management von Qualifikationen und Schulungen, dem funktionierenden, zentralen Maßnahmenmanagement und Aufgabenmanagement oder der ROI-Betrachtung zur Einführung eines Managementsystems umfassend informieren. Die im Vorjahr meist besuchte Live-Konferenz zum Thema internes QM-Marketing zur Steigerung der Akzeptanz der Mitarbeiter für das QM-System wird aufgrund der großen Nachfrage erneut angeboten. Als Highlight wird die Live-Konferenzzur elektronischen Prozess- und Dokumentenlenkung Einblicke in die EFQMCommitted to Excellence Validierung bei der PremiQaMed Group bieten. Neben dem vielseitigen Programm erhalten die Besucher außerdem die Möglichkeit, ConSense Webinare zu unterschiedlichen Fachthemen flexibel ?on demand? abzurufen. Darüber hinaus bietet die ConSense EXPO die Gelegenheit, sich mit den ConSense Experten in einem persönlichen Gespräch auszutauschen und sich gemeinsam live die Softwarelösungen anzuschauen.

Online registrieren und kostenfrei teilnehmen

Die ConSense GmbH lädt alle Interessierte an transparenten, gelebten und akzeptierten Qualitätsmanagementsystemen und Integrierten Managementsystemenzum kostenfreien Besuch der ConSense EXPO 2021 ein. Die Möglichkeit zur Online-Anmeldung besteht unter www.consense-gmbh.de/consense-expo.

Die ConSense GmbH ist einer der technologisch führenden Anbieter von Software für Qualitäts- und Integrierte Managementsysteme. Seit 2003 entwickelt die ConSense GmbH in Aachen skalierbare Lösungen für alle Unternehmensgrößen, dabei stehen die optimale Unterstützung der Organisationsabläufe und Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt der Entwicklungsarbeit. Bei der technischen, organisatorischen und personellen Einführung von ConSense Softwarelösungen steht die ConSense GmbH mit modernen Strategien und Konzepten in allen Phasen beratend zur Seite – von der Einführung bis zum laufenden Betrieb. Mit weit mehr als 750 Kunden und Userzahlen im sechsstelligen Bereich finden die ConSense Softwareprodukte Anwendung in sämtlichen Branchen.