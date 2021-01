Virtuelle Messe für jede Branche von B&B Technik + Events

Eine online Messe mit vielfältigen Funktionen ist in kurzer Zeit auf die Beine zu stellen. Der Einsatz von Livestream bietet bereits innerhalb von 2 Wochen eine technisch einwandfreie Präsentation Ihrer Waren und Angebote für Ihre Kunden. Die virtuelle Messe kann mit verschiedenen Funktionen sehr lebensnah ausgerüstet werden. So sind Live-Chats und Videokonferenzen für den Besucher die ideale Art sich während der online Messe mit den Anbietern auszutauschen. Ob die Kunden Fragen haben, eine genaue Schilderung von Angeboten wünschen oder ob es um den persönlichen Kontakt geht, man kann die Livestream-Technik an die erforderlichen Marketingstrategien anpassen. Auf eine Messe muss man also nicht verzichten und kann die online Messe einem Präsenz Event vorziehen.

Die Vorteile der virtuellen Messe liegen auf der Hand. Es sind für die virtuelle Messe keine Umweltbelastungen durch die große Zahl der Anreisenden zu befürchten. Man spart Zeit und Aufwand der Kunden und der Fachkräfte für eine Reise zum Messestandort. Es fällt keine Miete für ein Messegelände oder für Hallen an. Die online Messe bietet die Möglichkeit der Information über Videos, Chats oder PDF. Es werden keine Ressourcen verschwendet für den Aufbau von Messeständen. Die virtuelle Messe kostet insgesamt weit weniger als eine Darbietung der Waren und Angebote in Form einer traditionellen Messe. Es müssen keine Mitarbeiter für die online Messe freigestellt werden. Die Kunden können zu jeder Zeit und von jedem Punkt der Welt aus auf die virtuelle Messe zugreifen. Es entfallen jegliche Aufwendungen an freien Tagen oder Übernachtungen für den Nutzer der online Messe. Mit dieser Innovation kann bb-Technik.de seine Marktposition weiter erfolgreich ausbauen.