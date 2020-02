Virtuelle Messe zur Digitalisierung im Mittelstand

Messen gelten nach wie vor als eine effektive Möglichkeit, um Informationen zu sammeln, in Gespräche zu kommen und Erfahrungen auszutauschen. Doch herkömmliche Messen verursachen sowohl für Aussteller, als auch für Besucher einen erheblichen Zeitaufwand und Kosten. Daher bietet es sich an, virtuelle Messen zu besuchen: Nahezu ohne Aufwand können sich Besucher und Aussteller bequem vom Schreibtisch aus auf das “Messegelände” begeben und dort spannenden Vorträgen verfolgen, Gespräche an virtuellen Messeständen führen oder Informationen sammeln.

Die DiMitEx setzt hier einen Trend: Sie präsentiert virtuell alles Wichtige zum Thema “Digitalisierung der Geschäftsprozesse für den Mittelstand”. Im praktischen Online-Format bietet sie Besuchern detaillierte Infos:

? Im Vortrag “Digitalisierung & Modernisierung mit der Microsoft Azure Cloud” von Janosch Müller und David Doll von der n-komm GmbH erfahren Besucher welche Vorteile die Microsoft Azure Cloud im Vergleich zur traditionellen IT bietet. Sie erhalten einen Einblick in die Kostenstruktur und warum sich das Cloud-Model rechnet.

? Dirk Kosellek und Dimitrios Vacirtzis informieren darüber, was moderne CRM-Software heutzutage leistet. Die Besucher bekommen einen zutreffenden Überblick auf die wichtigsten Kriterien, die Interessenten bei der Auswahl einer CRM-Softwarelösung berücksichtigen müssen. Außerdem erhalten sie anhand von praktischen Beispielen einen praxisnahen Eindruck von der Leistungsfähigkeit moderner CRM-Software.

? “Daten Replikation – nichts Außergewöhnliches? Oder doch? Die Praxis zeigt es!” Was macht den richtigen Einsatz einer Datenreplikation-Lösung so wertvoll? Die unglaublich vielen Einsatzmöglichkeiten und die Vorteile zeigt Ralf Mühlhofer von der mip Management Informationspartner GmbH in seinem Vortrag. Zuhörer erfahren, wie sie mit der richtigen Anwendung z. B. geschäftskritische Datenereignisse replizieren, ohne die Systemleistung nennenswert zu beeinträchtigen. Und das von beliebigen Quell- auf beliebige Zielsysteme. So werden Datenmigrationen, Anwendungskonsolidierungen, Datensynchronisationen, dynamisches Warehousing, Meta Data Management (MDM), Service Oriented Architecture (SOA), Geschäftsanalysen sowie ETL- bzw. Datenqualitätsprozesse ideal unterstützt.

Diese und viele weitere interessante Vorträge (wie zum Beispiel zu den Bereichen Business Solutions, Digital Workplace, Digitale Transformation, Security, Managed Services) können Besucher kostenlos auf der virtuellen Kongressbühne der DiMitEx ab dem 23. März 2020 besuchen.

Registrierte Teilnehmer treffen dort zahlreiche Aussteller und informieren sich bequem online am Stand oder im Live-Chat. An den Messeständen finden sie neben wertvollen Workshops auch Webinare oder Best Practice-Vorträge. Geöffnet ist die Ausstellung der Messe bis 3. April 2020. Kostenloste Anmeldung unter www.dimitex.de.

Dieter Jägle

ITP-Verlag / DiMitEx

https://www.dimitex.de/