Virtuelle Preisverleihung der German Stevie? Awards 2020 am 14. Juli 2020

Troisdorf, Deutschland – 9. Juni 2020 ? Am 14. Juli 2020 veranstalten die Stevie? Awards um 14 Uhr erstmalig eine virtuelle Preisverleihung anlässlich der German Stevie Awards 2020, dem branchenübergreifenden Wirtschaftspreis für das deutschsprachige Europa. Im Rahmen der virtuellen Preisverleihung werden die Preisträger der 6. German Stevie Awards gewürdigt. Die Anmeldefrist für die Preisverleihung läuft bis zum 10. Juli. Alle Informationen zur Anmeldung stehen unter www.StevieAwards.com/GSA zur Verfügung.

Die German Stevie Awards sind der vielseitigste Wirtschaftspreis im deutschsprachigen Europa und fanden bereits zum sechsten Mal statt. Sie sind Teil der Stevie? Awards, die unter anderem die renommierten International Business Awards? ausrichten und in insgesamt acht Wettbewerbsprogrammen jedes Jahr mehr als 12.000 Einreichungen aus über 70 Ländern erhalten. Die German Stevie Awards bieten speziell Unternehmen, die am europäischen deutschsprachigen Markt tätig sind, eine internationale Wettbewerbsplattform zum Benchmarking an.

Bereits im März wurden die diesjährigen Preisträger der German Stevie Awards 2020 bekanntgegeben und als Highlight war für den 8. Mai eine feierliche Preisverleihung im luxuriösen Hotel Adlon Kempinski in Berlin geplant. Doch diese musste aufgrund der COVID19-Pandemie abgesagt werden.

?Wir waren sehr traurig darüber, dass wir die Preisverleihung in Berlin aufgrund der aktuellen Entwicklung der COVID19-Pandemie haben absagen müssen. Es ist immer ein ganz besonderer Moment, den Preisverleihungen ihre Auszeichnungen zu überreichen? erklärt Maggie Gallagher, Präsidentin der Stevie Awards. ?Deshalb freuen wir uns jetzt umso mehr, dass wir den Preisträgern der German Stevie Awards 2020 nun im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung all das bieten können, was die Teilnehmer an den Stevie-Preisverleihungen so sehr schätzen und das aus der Sicherheit ihres Zuhauses oder ihres Büros heraus,? so Maggie Gallagher weiter.

Wie bei den Live-Veranstaltungen der Stevie Awards werden die Preisträger für ihre erbrachten Leistungen persönlich geehrt und haben die Möglichkeit eine kurze Dankesrede zu halten. In diesem Jahr allerdings per Video. Neben der virtuellen Verleihung der Stevie Awards Trophäen können die angemeldeten Teilnehmer Fotos auf dem virtuellen roten Teppich aufnehmen und sich interviewen lassen. Die Fotos und die Videos der Verleihung und der Interviews stehen den Teilnehmern wie gewohnt nach der Veranstaltung zur Verfügung.

Beliebt sind bei den Stevie Awards Preisverleihungen auch immer die zahlreichen Networking-Möglichkeiten zwischen den Preisträgern. Auch dafür wird bei der virtuellen Preisverleihung am 14. Juli gesorgt. Erleichtert wird das virtuelle Netzwerken durch den AI-Matchmaking-Service der Veranstaltungsplattform Swapcard. ?Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen Link, worüber Sie sich auf dem Plattform anmelden und ein eigenes Profil erstellen können. Auf Basis der angegebenen Informationen, schlägt die Plattform passende Kontakte vor? erklärt Stevie Awards Eventmanagerin Ruslana Milikhiker das KI-unterstützte Netzwerken. ?Mit der Event-App lassen sich schnell und einfach Kontakte austauschen und Termine zum Netzwerken vereinbaren,? so Ruslana Milikhiker weiter.

Neben diesen beliebten Elementen der Stevie Awards Preisverleihungen, erhalten die Teilnehmer außerdem Zugang zu exklusiven Webinaren, die über den Sommer hinweg wöchentlich stattfinden werden.

Ein großer Vorteil der virtuellen Preisverleihung sei laut Maggie Gallagher, das die Stevie Awards all die oben beschriebenen Möglichkeiten wesentlich kostengünstiger als bei einer Live-Veranstaltung anbieten können. Mit der Buchung eines einzelnen Standartpakets können bis zu 50 Personen aus dem Umfeld der Preisträgerorganisation an dem Event teilnehmen: Mitarbeiter, Kollegen, Klienten, Freunde und Familie. Alle Teilnehmer einer Preisträgerorganisation können nach der Registrierung sämtliche Vorteile der Buchungspakete zu nutzen, wie beispielsweise den Matchmaking-Service, Fotos auf dem virtuellen roten Teppich aufnehmen zu lassen und Videos mit Dankesreden vorzuproduzieren und auf die Plattform hochzuladen.

Während schon die ersten Preisträger voller Vorfreude ihre Teilnehmerpakete gebucht haben, laufen bei den Stevie Awards jetzt die Vorbereitungen auf Hochtouren. ?Eine virtuelle Preisverleihung – das ist auch für uns aufregend und neu? erklärt Michael Gallagher, Gründer und Executive Chairman der Stevie Awards ?Seit der Gründung der Stevie Awards vor 18 Jahren, ist in keinem unserer Awards-Programme je eine Preisverleihung ausgefallen. Die Preisträger haben hart für ihren Erfolg gearbeitet. Deshalb wollen wir es uns auch in diesen besonderen Zeiten nicht nehmen lassen, sie gebührend zu würdigen? so Michael Gallagher weiter. Daher sei es nur eine logische Konsequenz gewesen, eine umfassende virtuelle Preisverleihung auf die Beine zu stellen. ?Aber bei aller Vorfreude und Aufregung hoffen wir natürlich, dass wir uns nächstes Jahr dann zur Preisverleihung der German Stevie Awards 2021 alle gesund in Berlin wiedersehen werden? ergänzt er. Die Einreichungsphase der 7. German Stevie Awards 2021 beginnt im September 2020.

Damit alle Vorbereitungen für die Preisverleihung am 14. Juli rechtzeitig getroffen werden können, endet für die Preisträger die Anmeldefrist für die Preisverleihung am 10. Juli. Alle Informationen zur Anmeldung stehen unter https://stevieawards.com/gsa/virtuelle-preisverleihung-der-german-stevie-awards-2020 zur Verfügung.

Wenn Sie als Vertreter der Presse Interesse haben, an der virtuellen Preisverleihung der German Stevie Awards am 14. Juli um 14 Uhr teilzunehmen, kontaktieren Sie uns unter help+europe@stevieawards.com.

Zu den Preisträgern der German Stevie Awards 2020 zählen unter anderem Bosch Service Solutions GmbH, (Berlin), CROWDCONSULTANTS 360 Gmbh (Berlin), Deutsche Post DHL Group (Bonn), Johannesbad Hotels Bad Füssing GmbH, public link communication & consulting GmbH (Berlin), Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Düsseldorf) und ZIEHL-ABEGG SE (Künzelsau).

Eine Übersicht über alle Preisträger der German Stevie Awards 2020 finden Sie unter https://stevieawards.com/gsa/gewinner-der-german-stevie?-awards-2020.