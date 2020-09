Virtuelle Recruiting-Veranstaltung von Bain / “Lead to Inspire” für mehr Frauen in Führungspositionen

Führungskompetenz heißt, sich und andere im täglichen Handeln zu motivieren und zu inspirieren. Mit dem virtuellen Recruiting-Event Lead to Inspire (https://www.joinbain.de/lead-to-inspire/) , das am 20. und 21. November 2020 stattfindet, wendet sich die internationale Unternehmensberatung Bain & Company an Frauen mit Universitätsabschluss und mindestens drei Jahren Berufserfahrung. Die Teilnehmerinnen aus aller Welt lernen die Führungsphilosophie “Inspirational Leadership” von Bain kennen. Unter dem Motto “Developing extraordinary female leaders” stehen darüber hinaus die Karrierewege bei Bain im Fokus der Veranstaltung, der Erfahrungsaustausch mit Bain-Beraterinnen sowie die persönliche und berufliche Weiterentwicklung.

“Der Anteil der Beraterinnen steigt bei Bain seit Jahren”, erklärt Nikolaus Zacher, zuständiger Partner für das Recruiting von Bain im deutschsprachigen Raum. “Das führt zu noch mehr Diversität in unseren Teams, was maßgeblich für den Erfolg unserer Kundenarbeit ist.” Und er fügt hinzu: “Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihren Karriereweg bei Bain individuell gestalten. Sie profitieren von attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten, regelmäßigen Trainings und flexiblen Arbeitszeitmodellen.”

Bewerbungen bis zum 4. Oktober 2020 möglich

Frauen den Weg in strategische Führungspositionen zu ebnen ist ein Ziel, das Bain seit Jahren in besonderem Maß verfolgt. Das Veranstaltungsformat “Lead to Inspire” bietet den Teilnehmerinnen ein Forum, um sich mit weiblichen Führungskräften an verschiedenen europäischen Bain-Standorten zu vernetzen. Im Mittelpunkt steht der Austausch, wie berufliche Meilensteine mit persönlichen Zielen in Einklang gebracht werden können. In Vorträgen und Trainings erwerben die Young Professionals Fähigkeiten für ihren aktuellen Beruf und zukünftige Positionen.

Bain hat zahlreiche Veranstaltungsformate, um die Vielfalt im Unternehmen zu steigern. “Wir möchten die Erfolgsgeschichten unserer Frauen teilen und so noch mehr weibliche Talente für das spannende Berufsfeld der Unternehmensberatung begeistern”, betont Mareike Steingröver, Bain-Partnerin und verantwortlich für das Women@Bain-Netzwerk im deutschsprachigen Raum. “Unsere höchste Priorität ist es, optimale Bedingungen für unsere Consultants zu schaffen und so deren berufliche und persönliche Entwicklung zu fördern. Das internationale Netzwerk Women@Bain ist für unsere Beraterinnen eine hervorragende Plattform für Erfahrungsaustausch, Mentoring und Coaching.”

Bewerbungen für die Onlineveranstaltung sind noch bis zum 4. Oktober 2020 möglich. Alle Informationen zum Programm sowie den Ansprechpartnerinnen gibt es unter: http://www.joinbain.de/lead-to-inspire .

