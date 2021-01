Virtuelle Schnupperstudientage an der TU Ilmenau

Trotz Corona-Zeiten können Studieninteressierte in den vorgezogenen Thüringer Winterferien an der Technischen Universität Ilmenau einen realistischen Einblick in den Unialltag der?Studierenden erhalten: Vom 25. bis zum 31. Januar 2021 werden Vorlesungen in digitalen Online-Formaten angeboten. Die Schülerinnen und Schüler können nicht nur an Live-Vorlesungen teilnehmen, sondern verschiedenste weitere digitale Inhalte abrufen.

Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Situation können die diesjährigen Schnupperstudientage der TU Ilmenau nicht wie gewohnt vor Ort in den Hörsälen und auf dem Campus stattfinden. Da zahlreiche Schülerinnen und Schüler sich aber gewünscht haben, trotzdem richtige Vorlesungen zu erleben, bietet die Universität ihre Schnupperstudientage in diesem Jahr virtuell an. Angeboten werden Vorlesungen aus den Ingenieur-, den Natur-, den Medien- und den Wirtschaftswissenschaften, also aus dem gesamten Fächerspektrum der Universität. Die Schülerinnen und Schüler erfahren damit hautnah, wie digitale Lehre an der TU Ilmenau derzeit gelebt wird und wie der Studienalltag aussieht.

Programm und Informationen zur Anmeldung: www.tu-ilmenau.de/schnuppern.

Für Fragen und Informationen zum Studium an der TU Ilmenau steht auch die Zentrale Studien- und Studierendenberatung telefonisch (+49 3677 69-2021 und -2022) oder per E-Mail (studienberatung@tu-ilmenau.de) gerne zur Verfügung.