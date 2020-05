Virtuelle Science Comedy Show für Kinder

Weil die Kinder-Uni aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit nicht stattfinden kann, haben sich die Mitarbeiterinnen des explorhino etwas ganz Besonderes überlegt: Mit einer virtuellen Science Comedy Show für Kinder am Samstag, 9. Mai, bieten sie Forscherinnen und Entdeckern Experimente zum Staunen und Mitmachen. Los geht es um 10.30 Uhr.

Die virtuelle Science Comedy Show ist ein interaktives Theaterstück voller spannender Experimente, das von Mitarbeiterinnen des explorhino aufgeführt wird. Zuschauen können Kinder und Erwachsene per Livestream auf YouTube unter www.youtube.com/medienzentrumaalen oder über www.explorhino.de. Im Anschluss an die Show können die Kinder die gezeigten Versuche mit digitaler Anleitung über die Videochat-Plattform Zoom nachmachen. Dazu ist eine Anmeldung im Veranstaltungskalender unter www.exporhino.de nötig. Wer sich angemeldet hat, erhält eine Einladung zum Zoom-Meeting und kann sich dann über einen Link einwählen und mitmachen. Bei technischen Problemen bietet das explorhino unter explorhino@hs-aalen.de Unterstützung an.