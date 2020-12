Virtuelle Veranstaltung „Lebenswelt Studium“ Chat mit Studierenden

Am 11. Dezember haben Studieninteressierte von 15:00 bis 16:30 Uhr Gelegenheit, sich mit Studierenden der Hochschule Kaiserslautern übers Studienangebot der Hochschule und alles, was zum Studium gehört, in einem digitalen Chat auszutauschen.

Wie sieht ein typischer Tag von Studierenden aus? Was kommt nach dem Studium? Was genau versteht man unter bestimmten Studiengängen und wie kann man sich das Campusleben vorstellen?

Die studentischen Botschafter*Innen der Hochschule Kaiserslautern berichten aus ihrer persönlichen Sicht über ihre Lebenswelt Studium an der Hochschule Kaiserslautern und beantworten gerne alle Fragen. Sie informieren über das Studienangebot an den drei Studienorten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken im Allgemeinen, über Zulassungsvoraussetzungen und das duale Studienmodell KOSMO.

Die Veranstaltung findet einmal pro Monat online statt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Nächster Termin: 11.12., 15:00 ? 16:30 Uhr.

Alle Infos mit Zugangsdaten unter: https://www.hs-kl.de/hochschule/aktuelles/termine-events

Oder https://www.hs-kl.de/hochschule/aktuelles/termine-events/lern-uns-kennen