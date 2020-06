Virtuelle Workshops: Methoden und Tools für erfolgreiche Zusammenarbeit

Hand aufs Herz: In wie vielen Online-Meetings und Workshops haben Sie in letzter Zeit auf ihr Handy geschaut oder nur mit halbem Ohr zugehört? Wenn sich Teilnehmer*innen und Moderator*innen nicht im selben Raum befinden, ist von beiden Seiten viel Aufmerksamkeit und Initiative gefordert. Und so sind die Auswahl der richtigen Methoden, Aktivierungsübungen und Tools entscheidend für den Erfolg virtueller Workshops. Im Online-Training von Commha Consulting erfahren Sie, wie Sie Ihre Teilnehmer*innen richtig aktivieren und als Gruppe zu konstruktiven Ergebnissen führen.

Ausprobieren geht über studieren

In dem praxisorientierten und interaktiven Webinar steht Ausprobieren an erster Stelle. Sie arbeiten direkt auf dem Whiteboard, beteiligen sich an digitalen Kartenabfragen, üben den virtuellen Kopfstand und erproben spannende Aktivierungsübungen. Sie besuchen Breakout-Sessions zur Kleingruppenarbeit, tauschen sich mit anderen Teilnehmer*innen aus und setzen die neu erlernten Methoden gleich ein. Highlight ist schließlich eine strukturierte Methoden- und Toolübersicht, die Sie bei der Vorbereitung ihrer eigenen Online-Veranstaltung unterstützt. Gehen Sie mit auf die virtuelle Reise, souverän geführt und humorvoll vermittelt von Barbara Hott und Anna Herb, Workshop-Expertinnen mit systemischem Hintergrund.

Was Sie erwartet:

? Intensive Lernerfahrung in einer kleinen Gruppe von höchstens 20 Teilnehmenden

? Große Vielfalt an Methoden und Aktivierungen

? Interaktive Zusammenarbeit am Whiteboard

? Gruppenarbeit in Breakout-Sessions

? Gemeinsame Methodenreflexion

? Toolübersicht und hilfreiche Links

? Nach dem Seminar: Handout und Teilnehmerzertifikat

Nach dem Webinar wissen Sie:

? Was Sie bei der Vorbereitung Ihres virtuellen Workshops beachten müssen

? Wie Sie mit Ihren Teilnehmer*innen online in guten Kontakt treten

? Wie Sie das Wir-Gefühl der Gruppe stärken

? Wie Sie Ablenkung und Ermüdung Ihrer Teilnehmer*innen vermeiden

? Was Sie bei einer guten Visualisierung Online beachten sollten

? Wie Sie Ihr einen guten Abschluss finden

Zielgruppe

? Führungskräfte

? Moderator*innen

? Trainer*innen

? Berater*innen

? Coaches

? Personal- und Organisationsentwickler*innen

? Alle, die online Workshops und interaktive Besprechungen erfolgreich durchführen möchten

Weitere Infos:

Live-Webinar: “Virtuelle Workshops: Methoden, Tools und Best Practices”

Termin 08. Juli 2020, 14:00-16:30 Uhr

https://www.xing-events.com/CHC_virtuelle_Workshops.html

Kosten: 129,00 ? inkl. MwSt.