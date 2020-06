Virtueller Board Day: Neues wagen und mutig vorangehen!

Online-Konferenz von Board zieht über 600 Teilnehmer an

Board Day redet nicht nur über digitale Transformation, sondern lebt es vor

Deutschland macht Auftakt zur internationalen Serie von Board Days in 9?Ländern

Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Entscheidungsplattform, die Business Intelligence, Performance Management und Advanced Analytics integriert, hat seine virtuelle Top-Konferenz zum Thema Unternehmenssteuerung am 28. Mai mit großem Erfolg durchgeführt. Teilnehmer konnten online verfolgen, wie Kunden und Experten ihre Erfahrungen in den Bereichen Business-Planung, Entscheidungsfindung und Unternehmenssteuerung präsentierten und Einblicke gaben, wie Advanced Analytics und Simulation von Szenarien in der Covid-19 Krise geholfen haben.

Kreativität, Andersdenken und Mut helfen aus der Krise

Laura Winterling, ehemalige?Astronauten-Instruktorin & Raumfahrt-Expertin,?setzte mit ihrer Eröffnungs-Keynote den Rahmen für die Konferenz und inspirierte Teilnehmer und die ihr folgenden Präsentatoren gleichermaßen. Sie lobte die mutige Entscheidung von Board, die geplante Konferenz nicht aufgrund der Kontaktbeschränkungen abzusagen, sondern proaktiv nach neuen Wegen zu suchen, um die Themen zu präsentieren. Dazu berichtete sie eindrücklich, welche besonderen Anforderungen an Astronauten gestellt werden, um Krisen zu meistern: Kreativ sein, anders denken, Neues ausprobieren!

Frank Platzer, Vice President, Head of Strategy Development & Controlling, Euronics Deutschland eG,?nahm diesen Ball in seinem Vortrag auf und schilderte aus der Praxis, wie Kreativität gepaart mit fundierten Informationen aus der integrierten Business-Planung das Leben für Euronics in der aktuellen Krise?einfacher gemacht hat. ?Besser ungefähr richtig, als präzise daneben? lautete sein Credo und seine Empfehlung an die Teilnehmer.

Auch?Michaela Peisger, CFO der KPMG AG,?zeigte, wie man mutig neue Wege geht und wie KPMG mit ihrer neuen digitalen Finanzorganisation einen strategischen Schritt für die Transformation der Unternehmenssteuerung vornahm.

Digitaler Wandel und datenbasierte Entscheidungen wichtig für CFOs

All diese Positionen konnten die Sprecherinnen und Sprecher in der anschließenden Podiumsdiskussion, die von?Jens Ropers, Partner der CA Akademie AG,?moderiert wurde, eingehend vertiefen. Unterstützt wurden sie dabei von?Dr. Carsten Bange, Geschäftsführer der BARC GmbH, dem Journalisten Markus Dentz, Chefredakteur des FINANCE-Magazins und Ansgar Eickeler, General Manager DACH, BeNeLux & Eastern Europe bei Board.

Ein weiteres Highlight des Board Day 2020 war die?exklusive Vorstellung der Ergebnisse einer aktuellen Studie des Beratungshauses BARC durch ihren Gründer und Geschäftsführer Dr. Carsten Bange. Dazu hat BARC weltweit CFOs befragt über Status, Wahrnehmung und Pläne sowie Nutzen und Herausforderungen der integrierten Planung und Prognose. Die Befragung bestätigte, was die CFOs als dringendste Aufgaben im Unternehmen sehen: die schnellere Bereitstellung von Informationen zur Entscheidungsunterstützung des Managements und den digitalen Wandel im Unternehmen.

“Wir haben in Deutschland mit dem virtuellen Board Day 2020 den Auftakt gemacht zu einer Reihe von weiteren Board Days in Europa, Amerika und Australien”,?freut sich Ansgar Eickeler, General Manager DACH, BeNeLux & Eastern Europe bei Board über die Vorreiterrolle.?”Die Resonanz, auf die wir mit der Veranstaltung gestoßen sind, hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Das zeigt, dass die Themen Digitalisierung und Modernisierung der Unternehmenssteuerung stark an Bedeutung gewonnen haben und der Bedarf an integrierten Software-Lösungen immens gestiegen ist.”??

Einen Rückblick auf die Highlights des deutschsprachigen Board Day sowie die weiteren internationalen Termine und die Möglichkeit zur Registrierung gibt es unter?www.board-day.com.

Social Media Live Posts sind unter dem Hashtag #BoardDay?zu finden.

Board ist die #1 Entscheidungsfindungsplattform. Seit seiner Gründung 1994 hat Board International über 3.000 Unternehmen weltweit dabei unterstützt, ihre Organisation zu transformieren durch die schnelle Realisierung von Business Intelligence-, Corporate Performance Management- und Advanced Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen Plattform. Mit Board können Anwender intuitiv und spielerisch einfach mit Daten agieren, um eine einheitliche, akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen zu erhalten, handlungsweisende Einblicke zu gewinnen und die vollständige Kontrolle über die Leistung der gesamten Organisation zu erlangen. Dank der Board-Plattform konnten weltweit agierende Konzerne wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, KPMG, KUKA, NEC, Siemens und die ZF Friedrichshafen AG eine End-to-End-Entscheidungsfindungsplattform einführen ? in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden wären.

Board International hat 28 Niederlassungen rund um den Globus und ein weltweites Partnernetzwerk. Board wurde bereits in über 100 Ländern implementiert.

www.board.com/de