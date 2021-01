Virtueller Info-Abend: Berufsbegleitend studieren

Am Freitag, den 29. Januar 2021 um 17:00 Uhr, lädt das Team der berufsbegleitenden Studiengänge virtuell auf den Campus der TH Aschaffenburg ein: Vorgestellt werden die beiden berufsbegleitenden Studienangebote „Elektro- und Informationstechnik“ und „Wirtschaftsingenieurwesen“. Beide Studiengänge können sowohl als Bachelor- als auch als Modulstudium absolviert werden. Alle Interessierten, die teilnehmen möchten, werden gebeten sich per Mail unter Angabe ihres Namens und des gewünschten Studiengangs anzumelden: berufsbegleitend-studieren@th-ab.de. Sie erhalten anschließend die Zugangsdaten zur Veranstaltung via Zoom.

Nach der Begrüßung durch Prof. Dr.-Ing. Michael Mann, Studiengangleiter des berufsbegleitenden Studiengangs Elektro- und Informationstechnik, zeigen Studiengangberaterin Dipl. Ing. Cornelia Böhmer und Dr. Nina Feldmann das Konzept, Inhalte, Abläufe, Zugangsvoraussetzungen und Herausforderungen auf. Auch Fragen wie ?Was bedeutet berufsbegleitend studieren?? oder ?Was ist e-Learning?? werden erläutert. Im Anschluss gibt es nach Studiengang getrennte Beratungsmöglichkeiten bei den jeweiligen Studiengangleitern. Das komplette Programm des virtuellen Info-Abends ist unter: https://www.th-ab.de/weiterbildung/berufsbegleitend-studieren/info-abend/ zu finden. Alle Interessierten sind eingeladen, die Onlineveranstaltung unverbindlich und kostenfrei zu besuchen.

Gerade im technischen Bereich sind qualifizierte Fachkräfte gesucht ? hier haben gut ausgebildete Bewerber/innen beste Karrierechancen. Die Studienangebote der TH Aschaffenburg richten sich an Techniker/innen, Meister/innen und qualifizierte Facharbeiter/innen, die sich für die nächste Karrierestufe weiterqualifizieren möchten.

Elektro- und Informationstechnik (B. Eng.) ? berufsbegleitend

Dieses Studienangebot richtet sich vorwiegend an technisches Personal mit abgeschlossener Berufsausbildung auf den Gebieten der Elektro- und Informationstechnik. Ebenfalls angesprochen werden Personen mit Fach- oder allgemeiner Hochschulreife, die über eine einjährige einschlägige Berufstätigkeit verfügen, und Studienabbrecher. Mit dem Studium qualifizieren sie sich für steigende berufliche Anforderungen und erhöhen ihre Aufstiegschancen. Der Studienabschluss Bachelor of Engineering ist die Grundlage für Ingenieurtätigkeiten in einem breiten Industriesegment ? von der Automobilindustrie bis zur zukünftigen Energieversorgung.

Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.) ? berufsbegleitend

Das Studium Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Abschluss Bachelor of Engineering vermittelt sowohl Grundlagen in Ingenieur- als auch in Wirtschaftswissenschaften. Damit bildet das Studium Generalisten für technologie-orientierte Unternehmen aus. Es bereitet auf Managementaufgaben an der Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft vor. Die Studierenden erlernen Arbeitsweisen als Ingenieur/in und als Betriebswirt/in. Schlüsselkompetenzen wie Projektmanagement, Personalführung oder interkulturelles Verständnis zählen ebenfalls zu den Studieninhalten.

Modulstudium

Wer kein komplettes Studium absolvieren und sich in einzelnen Bereich weiterqualifizieren bzw. sein Wissen auf einen aktuellen Stand bringen möchte, belegt ausgewählte Module und schließt mit einem Zertifikat ab. Auch diese Variante stellt das Studiengangteam am Info-Abend ausführlich vor.

Die Technische Hochschule Aschaffenburg kooperiert in den Studienangeboten mit der Hochschule Darmstadt. Das zfh ? Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund ? unterstützt die Hochschulen bei der Durchführung der Fernstudienangebote.

Weitere Informationen unter:

https://www.th-ab.de/weiterbildung/berufsbegleitend-studieren/

www.zfh.de/bachelor/wirtschaftsingenieur/

www.zfh.de/bachelor/elektrotechnik/

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bildet gemeinsam mit 21 staatlichen Hochschulen den zfh-Hochschulverbund. Das zfh ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und basiert auf einem 1998 ratifizierten Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Neben den 15 Hochschulen dieser drei Bundesländer haben sich weitere Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dem Verbund angeschlossen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 100 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen/naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind knapp 6.400 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.