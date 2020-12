Virtueller Studieninfoabend an der Hochschule Aalen

Nach dem Abitur studieren? Was für Studiengänge gibt es überhaupt? Und wie bewirbt man sich um einen Studienplatz? Viele Schülerinnen und Schüler der Oberstufe stehen vor einem Berg von Fragen. Antworten und alle wichtigen Informationen gibt es beim virtuellen Studieninfoabend an der Hochschule Aalen. Interessierte erhalten spannende Einblicke, was sie im Studium erwartet und können sich individuell und persönlich beraten lassen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 09.? Dezember 2020,? von 17.30 bis 19 Uhr statt.

Ob Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, 3D-Druck oder Hörakustik: Wer in Aalen studiert, profitiert von einem innovativen Studienangebot und einer praxisnahen Lehre. Die Studiereden werden auf einem stetig wachsenden Campus in modernen Laboren und Werkstätten bestens auf den Berufsstart vorbereitet. Davon können sich Studieninteressierte beim virtuellen Studieninfoabend der Hochschule selbst überzeugen. Im Gespräch mit den Studienscouts sowie mit Vertreterinnen und Vertretern der Studiengänge und zentralen Einrichtungen erfährt man alles Wichtige zu Studieninhalten, zum Bewerbungsprozess, den Zulassungsvoraussetzungen und zu weiteren Angeboten der Hochschule.

Um 17.30 Uhr geht?s los mit der Zentralen Studienberatung, die das vielfältige Studienangebot der Hochschule Aalen vorstellt. Anschließend informiert die Studentische Abteilung über das Bewerbungsverfahren. Von 18 bis 19 Uhr können Studieninteressierte an Infotalks mit Studiengangbetreuern und Studienscouts teilnehmen. Für eine einfachere Übersicht sind die Studiengänge in die übergreifenden Themengebiete Technische Studiengänge, BWL-Studiengänge, Wirtschaft und Technik, IT und Daten, Naturwissenschaft/Materialwissenschaft sowie Gesundheit/Medizin eingeteilt. Je Themengebiet stellen sich Studiengangbetreuer und Studienscouts vor, berichten aus den verschiedenen Fakultäten und stehen zu allen Fragen rund ums Studium an der Hochschule Aalen Rede und Antwort. ?Nutzen Sie das Angebot!?, rät Hochschulrektor Prof. Dr. Gerhard Schneider allen Studieninteressierten. ?Schauen Sie sich um und ? ganz wichtig ? informieren Sie sich zum Bewerbungsverfahren. Ich wünsche Ihnen viele spannende Einblicke und interessante Gespräche, die Ihnen dabei helfen sollen, die richtige Entscheidung zu treffen.?

Wie kann man teilnehmen?

Alle Vorträge und Veranstaltungen finden kostenlos über das Videokonferenztool Zoom statt. Um teilzunehmen, einfach auf die Seite hs-aalen.de/infoabend gehen. Hier unter ?Themenbereiche? auf den Link der Veranstaltung klicken, die Sie interessiert. Für die Beratung werden neben einem entsprechenden Endgerät (Laptop, Computer, Tablet oder Smartphone) ein Mikrofon sowie Lautsprecher oder Kopfhörer benötigt. Eine Webcam ist nicht notwendig, erleichtert die Kommunikation aber.