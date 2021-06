Virtueller Studieninfoabend an der Hochschule Aalen

Am 31. Juli ist Bewerbungsschluss fürs Wintersemester 2021/22. Wer studieren möchte, muss sich zuerst für den Studiengang seiner Wahl an seiner Wunschhochschule bewerben. Das läuft in Baden-Württemberg zentral über das Online-Portal www.hochschulstart.de. Wie das Bewerbungsverfahren genau funktioniert und was man beachten muss, ist Thema des virtuellen Infoabends am 15. Juni, 18 Uhr, an der Hochschule Aalen.

?Wer gute Chancen haben will, dass seine Vorstellungen berücksichtigt werden, muss seine Studienwünsche auf jeden Fall nach Priorität ordnen?, sagt Sabine Stradinger, Leiterin der Studentischen Abteilung der Hochschule Aalen. ?Wer bei uns studieren möchte, sollte also die Hochschule Aalen unbedingt am Ende des Bewerbungsprozesses auf Priorität 1 setzen.? Eine Bewerbung für das Wintersemester 2021/22 ist noch bis zum 31. Juli möglich. Wie das Bewerbungsverfahren genau funktioniert und welche Voraussetzungen man braucht, um einen Studienplatz zu bekommen, präsentiert Sabine Stradinger beim Online-Infoabend der Hochschule am 15. Juni um 18 Uhr via Zoom. Der Link ist unter www.hs-aalen.de/termine zu finden.

Informationen zum Verfahren gibt es auch auf www.hs-aalen.de/bewerben. Bei weiteren Fragen zur Bewerbung hilft das Team des Zentralen Zulassungsamts der Hochschule Aalen per E-Mail unter zulassungsamt@hs-aalen.de oder telefonisch unter 07361/576-1299 gerne weiter.