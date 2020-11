Virtuelles VHK-Karriere-Forum?Bau? Stuttgart mit digitalem Messestand von Hitzler Ingenieure

Die VHK-Karriere-Foren des Vereins für Hochschulkontakte e.V. bieten Studierenden und Absolventen direkten Kontakt zu interessanten Firmen, möglichen künftigen Arbeitgebern und deren Entscheidern. HITZLER INGENIEURE ist einer von ihnen, der sich Corona-bedingt am Mittwoch, 11. November, beim virtuellen VHK-Forum Bau Stuttgart mit einem digitalen Messestand und Live-Online-Chats präsentiert.

?Karrieremessen sind für Studenten und Absolventen ein idealer Weg, die Weichen für die eigene berufliche Zukunft zu stellen?, erklärt HITZLER INGENIEURE-Personalerin Verena Lazarus. ?Auch wenn es wie dieses Jahr wegen Corona virtuell geschehen muss. Wir freuen uns über zahlreiche User, die uns auf unserem digitalen Messestand besuchen, an dem es Informationen zu unserem Leistungsportfolio, zu Projekten unseres Unternehmens und zu offenen Stellenangeboten gibt.? In einem gestreamten Video spricht Verena Lazarus über Einstiegs- und Bewerbungsmodalitäten sowie Karrierechancen bei HITZLER INGENIEURE und beantwortet Fragen zum Unternehmen. Die Studierenden und Absolventen haben außerdem die Möglichkeit, in einem Live-Chat-Gespräch mit den Firmenvertretern von HITZLER INGENIEURE Stuttgart Kontakt aufzunehmen. Darüber hinaus können sie sich für persönliche Video-Interviews anmelden. In einem live gestreamten Vortrag berichten Projektingenieure aus der Stuttgarter Niederlassung über ihren Alltag als Projektsteuerer. ??

Neben fairen Arbeitsbedingungen bietet HITZLER INGENIEURE verantwortungsvolle Tätigkeiten sowie maßgeschneiderte Ausbildungspläne für Studenten und Young Professionals. ?Bei uns kann ein Einstieg als Praktikant, Werkstudent oder Jungingenieur erfolgen?, so Lazarus. ?Ziel ist eine langfristige Zusammenarbeit mit den Studenten und Absolventen.?

Weitere Informationen zum virtuellen VHK-Tag, der von 10 bis 14.30 Uhr stattfindet, gibt es unter www.vhk-ev.de.

HITZLER INGENIEURE ist kompetenter Partner im Bereich Projektmanagement für private und öffentliche Bauherren bei der Abwicklung komplexer Baumaßnahmen im Gesundheits- und Bildungswesen, im Verwaltungs- und Wohnungsbau, in den Bereichen Freizeit und Kultur sowie bei Infrastrukturmaßnahmen. Das 1997 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in München betreut nationale und internationale Projekte vom Start bis zur schlüsselfertigen Übergabe an verschiedenen Standorten im In- und Ausland. Innovative, nachhaltige und betriebswirtschaftliche Kriterien sowie höchste Ansprüche an Qualität stehen dabei im Fokus. HITZLER INGENIEURE beschäftigt derzeit über 280 Mitarbeiter an den Standorten München, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Homburg, Ingolstadt, Koblenz, Köln, Landshut, Nürnberg, Stuttgart, Graz (A) und Wien (A).