Vision Board Formen im Überblick: Vor- & Nachteile sowie Geheimtipp!

Du hast bereits ein Vision Board oder du spielst mit dem Gedanken dir ein Vision Board zu erstellen, kannst dich aber noch nicht für eine Form entscheiden? In diesem Beitrag werden wir uns die Vor-& Nachteile der verschiedenen Vision Board Formen anschauen.

Bevor wir uns mit den Vision Board Formen beschäftigen, möchte ich kurz noch beantworten, was überhaupt ein Vision Board ist und warum du dir ein Vision Board erstellen solltest.

Was ist ein Vision Board?

Ein Vision Board ist eine Collage aus Bildern, Stichworten und Affirmationen rund um deine Ziele, die dir dabei hilft, diese auch zu verwirklichen. Durch die regelmäßige Visualisierung deiner Wünsche, Träume und Ziele wirst du stetig an sie erinnert, behältst das große Ganze im Auge, verzettelst dich weniger und bist insgesamt fokussierter. Vision Boards (zu deutsch: Visionstafeln) werden auch als Ziel- bzw. Traumcollagen (Dream Boards) bezeichnet.

Warum solltest du dir ein Vision Board erstellen?

Wenn du dir ein Vision Board erstellst, machst du dir Gedanken über deine Zukunft. Die Erstellung deines Vision Boards erfordert, dass du dir über deine wichtigsten Ziele bewusst wirst und für diese Ziele ganz konkrete Bilder raussuchst, welche diese Ziele bildlich darstellen.

Wie die sogenannte “Harvard-Studie” herausgefunden hat, haben die Harvard Absolventen, welche ihre Ziele schriftlich niedergeschrieben haben 10x mehr verdient, als diejenigen, die sich KEINE Ziele gesetzt haben und immer noch 3x mehr als jene Absolventen, die sich zwar Ziele gesetzt, diese aber nicht schriftlich niedergeschrieben haben.

Da du mit Bildern dein Unterbewusstsein noch besser programmieren kannst, ist das Ziele setzen mit Vision Boards noch effektiver als das reine niederschreiben deiner Ziele!

Das ist also der Grund warum auch du dir unbedingt ein Vision Board erstellen solltest.

Welche Vision Board Formen gibt es?

Klassisch vs. Ausdruck vs. Vorlage vs. Digital vs. Video

Das klassische Vision Board

Um ein klassisches Vision Board zu erstellen, benötigst du eine geeignete Unterlage, weiteres Arbeitsmaterial und natürlich Bilder in ausgedruckter Form.

Vorteile:

– Kreative Bastelarbeit

– Physisches Vision Board

Nachteile:

– Bastelarbeit notwendig

– Arbeitsmaterial muss besorgt werden

Das ausgedruckte Vision Board

Um dir ein ausgedrucktes Vision Board zu erstellen, benötigst du deine Bilderauswahl in digital an EINEM (Speicher-)Ort bzw. auf einem Speichermedium. Du kannst es dir bei einem dm-Drogeriemarkt oder bei einer Online-Druckerei ausdrucken lassen.

Vorteile:

– Erstellung von Zuhause möglich,

– gute Qualität,

– physisches Vision Board

Nachteile:

– Erstellung im dm-Markt bzw. Lieferzeit

Die Vision Board Vorlage

Die Vorlage ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit schnell zu deinem Vision Board zu gelangen, da du dich nur für eine Vorlage entscheiden und diese dann bestellen musst.

Vorteile:

– leichter Start,

– gute Qualität,

– physisches Vision Board

Nachteile:

– Einschränkungen durch Vorlage,

– Lieferzeit

Das digitale Vision Board

Um ein digitales Vision Board zu erstellen, benötigst du neben deiner digitalen Bilderauswahl eine geeignete Software zur Erstellung des digitalen Vision Boards. Im Prinzip ist jedes Programm, mit dem du Bilder und Texte arrangieren kannst dafür geeignet.

Vorteile:

– leicht zu erstellen

– leicht zu überarbeiten,

– digitales Vision Board ist ausdruckbar – physisches Vision Board möglich

Nachteile:

– ggf. nur digitales Vision Board

Das Video Vision Board (-Geheimtipp)

Um dein Video Vision Board (meine absolute Lieblingsform) zu erstellen, benötigst du neben deiner digitalen Bilderauswahl (ggf. auch kurze Videoclips) sowie motivierender Hintergrundmusik vor allem eine geeignete Software. Im Prinzip kannst du dein Video Vision Board mit jeder Software, mit der du Bildschirmaufnahmen machen kannst, erstellen. Ich empfehle dir aber lieber die Online-Software “Mind Movies” zu nutzen, die speziell für die Erstellung von Video Vision Boards entwickelt wurde.

Vorteile:

– leicht zu überarbeiten

– Dynamik & Bewegung

– Musik (Emotionen)

– Subliminale Tonspur

Nachteile:

– ggf. Technische Hürde,

– “nur” digitales Vision Board

